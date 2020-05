No desayunar podría aumentar la mortalidad por padecimientos cardíacos

Saltarse el desayuno podría provocar niveles elevados de colesterol en la sangre

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 03/05/2020

03/05/2020 18:57 hrs.

Se dice comúnmente que el desayuno es la comida más importante del día, por lo que un estudio se centró en analizar la relación entre el hábito de desayunar y la salud cardiovascular en adultos.

Esta investigación, publicada en el Journal of the American College of Cardiology, indicó que las personas que no desayunan diariamente tienen un mayor riesgo de morir por algún padecimiento cardíaco, especialmente por un accidente cerebrovascular.

Para dicha conclusión, los investigadores analizaron los datos de poco más de 6 mil 500 adultos en los Estados Unidos, quienes informaron sus hábitos alimenticios por la mañana, a través de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición.

De acuerdo con los datos proporcionados, el 5.1% de los participantes informaron que nunca consumían el desayuno, el 10.9% rara vez lo consumía, y el 59% desayunaba todos los días.

También lee: Mayores ingresos económicos pueden repercutir en la salud del corazón

Los participantes de la investigación, que tenían entre 40 y 75 años, fueron monitoreados por alrededor de 19 años, en donde además de analizar sus hábitos alimenticios se evaluó su salud cardiovascular.

Los resultados arrojaron que aquellos que reportaron no tomar nunca el desayuno, tenían un riesgo 87% mayor de muerte por una enfermedad cardíaca, en comparación con aquellos que desayunaban todos los días.

La investigación registró 2 mil 318 muertes a lo largo del estudio, de las cuales 619 se debieron a algún tipo de padecimiento cardiovascular. Estos resultados fueron relacionados con otros factores como la edad, el sexo, la raza, el nivel socioeconómico, la dieta, el estilo de vida y el índice de masa corporal.

"El desayuno se considera tradicionalmente como la más o al menos una de las comidas más importantes del día (...) Nuestro documento se encuentra entre los que proporcionan evidencia para apoyar los beneficios a largo plazo."

¿Por qué saltarse el desayuno compromete la salud cardíaca?

De acuerdo con los autores del estudio, este es un primer análisis que relaciona la falta de desayuno con una mayor mortalidad por enfermedad cardíaca, por lo que aún se necesita más investigación para determinar las causas de dicha relación.

También lee: Encuentran proteína que podría ayudar a sanar el corazón

Sin embargo, se apunta que no desayunar podría estar asociado con un mayor riesgo de obesidad, colesterol elevado, presión arterial alta, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad cardíaca, factores que pueden aumentar el riesgo de muerte por un evento cardiovascular.

Además, en las personas que se saltaban el desayuno también se presentaron otros hábitos poco saludables como el consumo de alcohol, tabaquismo y sedentarismo, además de bajos ingresos familiares, lo que podría estar también relacionado con una peor salud cardiovascular.

"Saltarse el desayuno puede ser un marcador de comportamiento para hábitos alimenticios y de estilo de vida", concluye la investigación que también diferenció el ayuno voluntario de la falta de una rutina de alimentación matutina.

Es importante mencionar que este estudio no mostró qué tipo de alimentos se consumían durante el desayuno, lo que podría representar una limitación en el análisis entre el consumo diario de desayuno y el riesgo de muerte por una enfermedad cardiovascular.