Durante los primeros meses de la pandemia, algunos científicos sugirieron que los niños pequeños, en particular, casi no se infectaban ni transmitían el nuevo coronavirus.

Niños más pequeños transmitirían más la covid en la familia: estudio

El objetivo de los investigadores fue determinar si existen diferencias en las probabilidades de transmisión de los niños más pequeños en el hogar, comparado con los niños mayores y no resuelve un debate en curso para determinar si los niños infectados son tan contagiosos como los adultos y tampoco sugiere que los niños estén impulsando la pandemia: pero sí demuestra que hasta los niños más pequeños pueden tener un papel relevante en la transmisión de la covid, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Así, el estudio sugiere que los niños más pequeños pueden ser más propensos a transmitir la infección por SARS-CoV-2 en comparación con los niños mayores, y las mayores probabilidades de transmisión se observarían en los niños de 0 a 3 años:

"La infertilidad diferencial de los grupos de edad pediátrica tiene implicaciones para la prevención de infecciones en los hogares, así como en las escuelas y el cuidado de los niños, para minimizar el riesgo de transmisión secundaria en el hogar".

Entre las explicaciones proporcionadas por los especialistas, los factores conductuales pueden al menos parcialmente explicar los hallazgos, incluido el hecho de que los niños más pequeños necesitan muchos cuidados activos y no pueden aislarse cuando están enfermos.

¿Niveles más altos del virus?

Los investigadores resaltan que también es posible que los niños más pequeños transmitan niveles más altos del virus o tengan tasas más altas de transmisión del virus que los adolescentes. Aunque la carga viral no es un predictor perfecto del riesgo de contagio, los datos sugieren que los niños pueden ser tan contagiosos como los adultos.

Sin embargo, las dinámicas de transmisión de la enfermedad son complicadas y el papel preciso de los niños en la propagación del virus sigue siendo incierto.

"Independientemente del debate, creo que podemos decir que los niños transmiten el virus en tasas significativas, en términos clínicos", concluyó Hyde.

En ese sentido, una publicación en The New York Times (NYT) muestra la opinión al respecto de Zoe Hyde, investigadora de salud pública en la Universidad de Australia Occidental, quien no estuvo involucrada en la investigación:

"Este estudio demostró que incluso los niños más pequeños transmiten el virus con facilidad. Para mí, la conclusión clave es que se muestra con claridad que la transmisión de los niños ocurre en el hogar. Esto quiere decir que necesitamos pensar con urgencia en cómo proteger las escuelas cuando reabran en poco tiempo".

Por otro lado, Tina V. Hartert, investigadora especializada en temas respiratorios de la Universidad Vanderbilt, quien no estuvo involucrada en el nuevo estudio dijo:

"Creo que tiene un sesgo por el hecho de que los niños estaban aislados en casa. Se les recomendó que ni siquiera jugaran con los vecinos, no iban a la escuela, no iban a la guardería".

¿En qué se basaron los investigadores?

El nuevo estudio, realizado por investigadores de Salud Pública de Ontario, se basó en los casos de covid-19 y las pruebas positivas de coronavirus registradas en Ontario del 1 de junio al 31 de diciembre de 2020. Los investigadores identificaron todas las pruebas positivas asociadas con hogares privados y luego, en cada casa, identificaron el "caso índice", la primera persona en desarrollar síntomas de covid-19 o dar positivo por el virus.

Se concentraron en 6280 hogares en los que la primera persona en contagiarse del virus era menor de 18 años. Luego buscaron los casos secundarios, u otros en la misma casa, de personas que se hubieran enfermado dos semanas después de que el primer niño se enfermara.

En la mayoría de los casos encontraron que la cadena de transmisión se detenía con el niño contagiado, pero en el 27.3% de los hogares, los niños le pasaron el virus al menos a otro habitante.

Los adolescentes fueron más propensos a llevar el virus a sus hogares: los jóvenes de entre 14 y 17 años representaron el 38% de todos los casos índices. Los niños de 3 años o menos fueron los primeros en enfermarse en tan solo el 12 por ciento de los hogares, pero fueron los más propensos a contagiar el virus a otras personas en su casa. La probabilidad de una transmisión casera era más o menos un 40 por ciento superior cuando el niño infectado tenía 3 años o menos que cuando tenía entre 14 y 17 años.

Los expertos médicos aseguran que los hallazgos podrían ser el resultado de diferencias conductuales entre los niños y los adolescentes.

Susan E. Coffin, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital de Niños de Filadelfia, quien no participó en el estudio dijo:

"Cuando pensamos en el comportamiento social de los adolescentes fuera de casa, sabemos que pasan mucho tiempo juntos, a menudo en espacios bastante reducidos y con frecuencia se tocan o comparten un trago. Esos comportamientos pudieron provocar que los adolescentes fueran más propensos a contraer el virus y llevarlo a casa", agregó Coffin.

Por otro lado, aunque es probable que los niños muy pequeños tengan menos interacciones sociales fuera de casa, tienden a estar en contacto físico cercano con otros en el hogar, además de que todo el tiempo se llevan las manos y otros objetos a la boca, lo cual podría ayudar a propagar el virus. Una vez que lo llevan a la casa, se puede propagar con facilidad.

Además de lo anterior, también algunos expertos han señalado que el estudio puede subestimar el papel que juegan los niños pequeños en la propagación de covid en las familias, ya que solo incluyó casos sintomáticos como fuente inicial y es más probable que los niños pequeños sean asintomáticos.

Finalmente, los investigadores aclaran que se requieren estudios adicionales basados en la población para establecer el riesgo de transmisión en los casos pediátricos más jóvenes y brindan las recomendaciones siguientes:

"Las escuelas y las guarderías también pueden ayudar a evitar que los niños se infecten tomando una variedad de precauciones que incluyen distanciamiento físico, buena ventilación, pruebas y el uso de mascarillas cuando los niños tienen la edad requerida".

