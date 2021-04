¿Necesitas seguir usando cubrebocas si te encuentras al aire libre?

En muchas ocasiones nos han dicho que el uso del cubrebocas es recomendable en entornos donde no se puede guardar la sana distancia y en los sitios cerrados con mala ventilación, pero... ¿Alguna vez te has preguntado si necesitas seguirlos usando cuando te encuentras al aire libre?

A más de un año de que inició la emergencia sanitaria y conforme se acercan las vacaciones de verano, muchas personas siguen preguntándose sobre el riesgo que implica pasar tiempo afuera con otras personas. Esto es lo que dicen los especialistas sobre el uso del cubrebocas en espacios abiertos.

Uso del cubrebocas: poniéndotelo te proteges a ti mismo y cuidas a los demás

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recalcan que el uso del cubrebocas no sustituye a la sana distancia y que deben ser utilizadas además de dicho distanciamiento.

Sin embargo, aclaran que existe la posibilidad de que los cubrebocas no sean necesarios cuando las personas se encuentren solas por su cuenta, alejadas de otras personas o con gente que vivan en su domicilio.

"Algunas zonas pueden tener mandatos de uso del cubrebocas para las personas que se encuentran en público, así que se deberían verificar las reglas en las áreas locales y, en caso de trasladarse, también se debería verificar si existe alguna regla federal sobre los cubrebocas en el destino", indican los CDC.

Por su parte, el New York Times indica que un creciente cuerpo de investigación ha mostrado que la transmisión del coronavirus es mucho menos probable en el exterior que en el interior y que este riesgo será aun menor cuando más personas sean vacunadas.

El planteamiento de omitir el uso del cubrebocas en exteriores no es algo que se haya tomado a la ligera y un ejemplo de esto es lo que vivió la revista en línea Slate cuando sugirió esta medida.

De acuerdo con el NYT, esta revista sugirió el fin de las reglas de los cubrebocas en las zonas al aire libre, incluso recibiendo el apoyo del New England Journal of Medicine, pero provocó una fuerte reacción de sus lectores, quienes recordaron que el riesgo de transmisión en zonas muy ventiladas como la calle o los parques no es cero.

Si eres de los que se preguntan si el uso del cubrebocas debería ser necesario al aire libre, la respuesta es que pasar tiempo afuera es más seguro que hacerlo en un espacio cerrado, pero el que se necesite usar el cubrebocas depende de si tú y tus acompañantes se encuentran vacunados, las circunstancias y las normas de salud pública de donde te encuentres.

La profesora de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech y una de las principales expertas del mundo sobre la transmisión viral, Linsey Marr, menciona para NYT que ella tiene una regla de "dos de tres" para el uso del cubrebocas.

¿En qué consiste esta regla del uso del cubrebocas?

Marr detalla que al estar al aire libre debes cumplir dos de tres medidas: al aire libre, con sana distancia y usando cubrebocas.

"Si te encuentras al aire libre, necesitas estar separado de otras personas o usando cubrebocas. Si no estás afuera, debes estar separado y usando cubrebocas", comenta la especialista.

El New York times ilustra esta regla de la siguiente manera:

* exterior + sana distancia = no es necesario el uso del cubrebocas

* exterior + cercanía con otras personas (que no haya sana distancia) = es necesario el uso del cubrebocas

* interiores + cercanía con otras personas = necesario el uso del cubrebocas

Así que ya lo sabes: el uso del cubrebocas en espacios abiertos se recomendaría solo cuando te encuentras separado de las demás personas y si vas a trasladarte, deberías ver primero qué reglas aplican sobre el uso del cubrebocas en tu lugar de destino.

(Con información del New York Times)