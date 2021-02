Mutación mexicana de covid-19 preocupa al mundo

"Al atravesar las cinco fases del duelo, tenemos que llegar a la fase de aceptación de que nuestras vidas no serán las mismas", dijo Thomas Frieden, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. "No creo que el mundo haya absorbido realmente el hecho de que lo que estamos viviendo se trata de un cambio a largo plazo", sentenció.