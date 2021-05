Muere William Shakespeare a los 81 años

Hace un año, cuando Gran Bretaña empezó a aplicar las vacunas contra el coronavirus , volvió a sonar el nombre de William Shakespeare ... y no por los poemas o sonetos. El hombre que recibió la segunda inyección aplicada en la isla se llamaba así y los medios no pudieron evitar destacar esa cuestión en sus encabezados. La vacunación en adultos mayores daba inicio y era algo que debía resaltarse.

En ese momento, Shakespeare se mostró lleno de orgullo e invitó a las personas a que también se aplicaran la inyección. El 25 de mayo, a sus 81 años, murió debido a un infarto.

Vacunación en adultos mayores: uno de los primeros en recibir la vacuna covid perdió la vida

El New York Times menciona que la esposa de Shakespeare, Joy, mandó un comunicado para informar sobre el deceso de su esposo y que este fue publicado por el hospital en donde fue vacunado su marido. En sus palabras, su difunto se encontraba agradecido por haber sido una de las primeras personas en ser vacunadas contra la covid-19.

"Haber sido el segundo vacunado era algo de lo que estaba muy orgulloso. Le encantaba ver la cobertura de los medios y la diferencia positiva que pudo hacer en la vida de tantas personas. Solía hablar con la gente al respecto y siempre animaba a todos a vacunarse cada que pudiera hacerlo", recordó Joy.

Pero aclaró que quiere que se recuerde a su marido por mucho más que compartir el nombre con una de las figuras históricas más famosas de Inglaterra y destacó que su recién fallecido esposo fue fotógrafo aficionado, fanático del jazz, consejero parroquial y funcionario de escuelas locales durante más de 20 años.

"Señor, en mi corazón hubo una especie de pelea que no me dejaba dormir", se puede leer en Hamlet, una de las obras más famosas del Shakespeare original, y si bien no puede ser una premonición debido al tiempo de separación entre la publicación de la tragedia y el deceso del segundo hombre vacunado contra el covid en Gran Bretaña, sí pueden tener algo en común, pues el señor William perdió la vida a causa de un infarto.

El NYT resalta que Shakespeare recibió su primera dosis poco después de que Margaret Keenan, entonces de 90 años, se convirtiera en la primera persona en Gran Bretaña en ser vacunada y la primera en el mundo en recibir una vacuna contra covid clínicamente autorizada.

Desde que Shakespeare fue vacunado el 8 de diciembre en el Hospital Universitario de Coventry, el 57% de la población británica ha recibido por lo menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus.

(Con información del New York Times)