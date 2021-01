Moderna necesita más niños para los ensayos de su vacuna covid

Aseguran en Estados Unidos que los menores de 18 años no recibirían la misma dosis, por lo que hay que saber la cantidad que se les administrará

La vacuna de Moderna es una de las dos autorizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para uso de emergencia en los Estados Unidos contra la covid-19 (la otra es la de Pfizer). Se trata de una inyección que requiere dos disparos con un mes de diferencia y que no contiene huevos, conservadores o látex.

De acuerdo con los CDC, los ensayos de esta vacuna muestran que el medicamento parece tener una efectividad elevada en los ensayos clínicos entre las personas de diversas categorías de sexo, raza, edad, etnia y entre personas con afecciones médicas subyacentes.

Sin embargo, a pesar de todos estos avances, la vacuna de Moderna se habría probado en cierto grupo de edad en la que no se encontraron los menores.

Vacuna de Moderna necesitaría niños para asegurar una mejor protección vs covid

WebMD apunta que el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, mencionó que la vacuna de Moderna recibió autorización para uso de emergencia en diciembre y en estos momentos está siendo administrada a personas mayores de 18 años, pero que la dosis que se está proporcionando no es la misma que recibirán los niños. Estos recibirán dosis más bajas, por lo que necesitan llevar a cabo nuevos ensayos clínicos que llevarán más tiempo.

"No debemos anticipar datos clínicos en 2021, sino más en 2022. Necesitamos reducir la edad y comenzar con una dosis más baja. (Los estudios clínicos) En menores de 11 años llevarán mucho más tiempo", informó el nacido en Marsella sobre el estado de la vacuna de Moderna.

Un artículo publicado en 2013 en el journal Human Vaccines & Immunotherapeutics que habla sobre el efecto del envejecimiento en el sistema inmune de las personas en las respuestas a la vacunación apunta que la disminución de la inmunidad relacionada con la edad reduce la eficacia profiláctica de las vacunas y lleva a una mayor susceptibilidad a las infecciones.

En esa ocasión, los autores le pidieron a los participantes que hicieran tres clases de ejercicios aeróbicos semanales durante 12 semanas, antes de que fueran vacunados contra la influenza.

"Los datos mostraron que la intervención con ejercicio proporcionó un beneficio significativo con respecto al título de anticuerpos. Esto sugiere que el ejercicio o la actividad física puede mejorar las respuestas inmunes, específicamente, la vacunación en las personas de la tercera edad", se puede leer en la publicación.

Es bien sabido que los menores pueden moverse más que las personas de la tercera edad. Sus defensas no son las mismas y hay más fortaleza en los pequeños, por lo que eso podría explicar que la dosis requerida para esta población sea menor.

Hasta el momento, parece que la covid-19 no afecta tanto a los niños como a los adultos, pero eso no significa que a ellos no se les deba proteger.

Los investigadores aprenden todos los días sobre el coronavirus y en el caso de la vacuna de Moderna, parece que los resultados de sus estudios clínicos en todas las edades tardarán un poquito más en llegar.