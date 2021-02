Mitos y realidades acerca de las vacunas contra covid-19

Existen muchos mitos de las vacunas contra covid-19, como que podrían dañar la fertilidad o que cambian el ADN

Los doctores Lisa Maragakis y Gabor Kelen, de Medicina Johns Hopkins, aclaran muchas de las mentiras y falsedades que han corrido acerca de las vacunas contra covid-19. Aquí te compartimos lo que en realidad sucede:

Mitos de las vacunas contra covid-19

MITO: La vacuna puede afectar la fertilidad de las mujeres

HECHOS. La vacuna no afecta la fertilidad. La vacuna impulsa que el cuerpo cree copias de la espiga de la proteína encontrada en el coronavirus, lo cual "enseña" al sistema inmune a combatir al virus que tiene esa espiga específica. La confusión se generó por un falso reporte en redes sociales que decía que esa espiga de la proteína era la misma que una llamada syncitin-1 que está involucrada en el crecimiento de la placenta durante el embarazo. Las espigas son completamente diferentes y no afecta la fertilidad.

MITO: Si ya tuve covid-19 ya no necesito una vacuna

HECHOS. Las personas que ya enfermaron de covid todavía se obtendrán beneficios al ser vacunadas dado que la reinfección es posible. Todavía no hay suficiente información actualmente para decir si o por cuanto tiempo las personas que ya enfermaron tendrán inmunidad. Algunos científicos señalan que la vacuna ofrece una mejor protección que la infección natural.

MITO. Los científicos se apresuraron al desarrollar la vacuna por lo que no se puede confiar en su efectividad y seguridad.

(Foto: Pexels)

HECHOS: Diversos estudios han reportado que las vacunas que ya han sido autorizadas para emergencias son suficientemente efectivas y que plantean efectos secundarios serios o que amenacen la vida de las personas.

Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna fueron creadas con un método que ha sido desarrollado durante años y ello permitió que las compañías pudieran empezar el desarrollo de la vacuna en etapas tempranas de la pandemia.

Chona aisló y compartió información genética de la covid-19 de manera rápida para que los científicos pudieran empezar su trabajo en el desarrollo de una vacuna.

Los desarrolladores de la vacuna cumplieron con los protocolos necesarios para este tipo de trabajo y no evadieron ninguno de los pasos establecidos

Las redes sociales contribuyeron a que las compañías encontraran voluntarios para participar en los ensayos clínicos.

Debido a que covid-19 es tan contagiosa y extendida, no tomó mucho tiempo ver si la vacuna funcionaba en los voluntarios que fueron vacunados.

(Foto: Pexels)

MITO: Si me vacuno ya no necesito usar el cubrebocas y mantener las medidas de seguridad.

HECHOS: Las personas que sean vacunadas deben seguir tomando las precauciones debidas como el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia con personas diferentes a las que viven en el mismo hogar. Las vacunas no detienen la entrada del coronavirus al organismo sino que solo previenen que las personas desarrollen covid-19 moderado o severo. Todavía no está claro si las personas vacunadas todavía pueden transmitir el virus, incluso cuando ellas no enfermen.

MITO: Si las personas se vacunan se enfermarán de covid-19

HECHOS: La vacuna no puede y no provocará que las personas enfermen de covid-19. La vacuna no contiene el coronavirus por lo que las personas no se contagiarán.

(Foto: Freepik)

MITO: Los efectos secundarios de la vacuna son peligrosos.

HECHOS: La vacuna puede tener efectos secundarios pero la inmensa mayoría son de corto plazo, no son serios ni peligrosos. Los desarrolladores reportan que algunas personas experimentaron dolor en el lugar en el que se vacunó; dolor del cuerpo o fiebre que duró un día o dos. Esos son signos de que la vacuna está trabajando para estimular el sistema inmunitario. Si los síntomas persisten más allá de dos días, se debe consultar con el médico.

Si tu tienes alergias -especialmente las alergias severas que requieren que en todo momento se tenga a la mano epinefrina – debes discutir el tema con tu médico, quien deberá evaluar el riesgo y ofrecerte mayor información sobre si puedes y como te pueden vacunar de manera segura.

(Foto: Freepik)

MITO: La vacuna se introduce en tus células y cambia el ADN.

HECHOS: Las vacunas hechas mediante el ARN mensajero, como la de Pfizer-BioNTech y Moderna se introducen en las células pero no en el núcleo de las células donde reside el ADN. La vacuna no afecta el ADN.

MITO: La vacuna fue desarrollada con sustancias controversiales.

HECHOS: Las dos vacunas de ARN mensajero contienen otras sustancias normales en las vacunas como grasa, sales y una pequeña porción de azúcar. No fueron desarrolladas con tejido fetal y no contienen implantes, microchips o mecanismos de localización.

MITO: Ahora que ya tenemos vacuna podemos hacer vacunas para la gripe común, VIH y otras enfermedades.

HECHOS: Los miles de virus que causan diversas enfermedades son muy diferentes. Muchos sufren mutaciones año con año, lo que hace difícil desarrollar una vacuna que funcione para un periodo prolongado. Desarrollar vacunas para algunas enfermedades causadas por virus es muy difícil.

Por ejemplo, el virus que causa el VIH puede esconderse y hacerse indetectable para el sistema inmunológico, lo que hace extremadamente difícil el trabajo de crear una vacuna. La gripe común puede ser causada por uno de cientos de diferentes virus, y la vacuna en contra de uno de ellos no sería efectiva.

