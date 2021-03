Miedo a las agujas, obstáculo para la vacunación: ¿cómo superarlo?

Para un número importante de personas, el temor a las agujas supera una simple ansiedad y va más allá...

Algunas personas prefieren medicamentos en pastillas u otras presentaciones pues sienten miedo a las agujas. En ese sentido con la aplicación masiva de vacunas contra covid alrededor de todo el mundo, existen algunas alternativas para dejar de sentir miedo a las agujas, conócelas.

Al respecto, información publicada en The New York Times refiere que, para un número importante de personas, el temor a las agujas supera una simple ansiedad y va más allá: las personas no buscan la atención médica que necesitan.

Miedo a las agujas puede impedir que las personas apliquen vacuna contra covid, advierten especialistas

El miedo... De acuerdo con Francisco Sotres, investigador del Instituto de Fisiología Celular (IFC), el miedo es "una espada de doble filo" pues dicha emoción puede alerta de una amenaza, sea real o imaginaria:

"Es una respuesta de supervivencia".

Sin embargo, el miedo comienza a ser un problema cuando impide actividades cotidianas o situaciones importantes como vacunarse pues como refiere información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el miedo exagerado puede ser causa de desórdenes psiquiátricos como estrés postraumático y ansiedad generalizada:

"El miedo genera respuestas fisiológicas, corporales y conductuales. Además, hay aumento del ritmo cardiaco, sudoración y dilatación de las pupilas, así como liberación de hormonas como cortisol y adrenalina".

Lo anterior resulta preocupante pues actualmente la pandemia de covid-19 sigue su curso y las esperanzas de regresar a la "normalidad" está centrada en las vacunas; en la voluntad de que las personas acudan a aplicarse las distintas alternativas contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Algunos expertos como la doctora Nipunie S. Rajapakse, especialista en enfermedades infecciosas en Mayo Clinic Minnesota califican como "desgarrador" el hecho de que el miedo a las agujas pueda impedir que las personas acudan a aplicarse la vacuna contra covid pues "hay cosas que podemos hacer para aliviar eso".

Además de lo anterior, un estudio de la Universidad de Michigan encontró que el 16 por ciento de los adultos de varios países evitaban las vacunas anuales contra la influenza por miedo a las agujas y un 20 por ciento evitaba las vacunas contra el tétanos.

Para Mary Rogers, profesora jubilada de la Universidad de Michigan y coautora del estudio, aclara que es demasiado pronto para conocer si un número similar de personas evitaría la vacuna contra covid.

Temor a las agujas: ¿puede superarse?

Se ha reconocido que el miedo a las agujas disminuye conforme las personas envejecen, pero en caso de la covid-19, las personas jóvenes han impactado el incremento de casos, incluso de la enfermedad en su forma grave.

El miedo a las agujas puede ser superado y evitar que las personas se nieguen a recibir la vacuna o la angustia genere otros trastornos graves. Las principales recomendaciones de los especialistas para vencer el temor a las agujas son:

Buscar ayuda de profesionales

Un terapeuta puede ayudar pues existen casos en que el temor puede interferir con las decisiones de atención médica adecuada y oportuna.

En el tratamiento, se busca que los pacientes se sienten cómodos primero al mirar fotos de jeringas, agujas o personas recibiendo una inyección. Los libros de autoayuda también pueden ser útiles.

Dar a conocer el miedo

Es importante que los pacientes expresen su temor a enfermeras o personal médico encargado de aplicar las inyecciones para buscar alternativas, técnicas o productos disponibles que permitan reducir el dolor o calmen la ansiedad.

Distracciones

La aplicación de inyecciones requiere solamente de segundos, sin embargo, ver un video agradable o escuchar una canción que motive puede ayudar a que el temor desaparezca.

Otras formas de calmar el temor es a través de ejercicios de respiración profunda y mantener la atención en otra actividad o situación que no sea directamente la aguja.

Finalmente, no se trata de un miedo simple, algunas personas pueden desmayarse mientras el personal de salud intenta cumplir con el objetivo de vacunación, por ello, no dudes en expresar tus temores y siempre acudir con un especialista.

