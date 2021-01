México, uno de los países con peor manejo de la pandemia: estudio

El "100" correspondió al mejor desempeño y el "0" al peor. El que México se encuentre en los últimos lugares puede deberse a que está en la zona con más casos.

El continente americano es la región con más casos de covid y México uno de los países que peor han manejado la pandemia, reveló un estudio realizado por la Instituto Lowy, de Australia.

La institución educativa hizo un ránking sobre el desempeño promedio a lo largo del tiempo de los países en el manejo de la pandemia en las 36 semanas posteriores a su caso confirmado número 100 de covid y evaluó factores como los sistemas políticos (medidas tomadas como las ordenes de quedarse en casa, bloqueos y cierres de fronteras), el tamaño de la población y el desarrollo económico de las naciones.

Se evaluaron 98 países según la disponibilidad de información de seis indicadores que se usaron para construir la lista.

México, una de las naciones con peor manejo de la pandemia, en la región con más casos de covid

"Calculamos promedios móviles de catorce días de nuevas cifras diarias para los siguientes indicadores: muertes confirmadas, casos confirmados como proporción de pruebas, casos confirmados por millón de personas, pruebas por mil personas, casos y muertes confirmados por millón de personas", se puede leer en el sitio del Instituto Lowy.

El puntaje de "100" correspondió al mejor desempeño y el de "cero" al peor. El que México se encuentre en los últimos lugares puede deberse a que se ubica en la región con más casos de covid.

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, mencionó el 19 de enero que el continente tenía el registro de más de dos y medio millones de casos nuevos y que esto era más de la mitad de las infecciones mundiales en la semana del día 11 al 18.

¿Cuáles son los cinco países que mejor han manejado la pandemia y cuáles los que peor desempeño han tenido? Esto es lo que informa la Universidad de Lowy.

Just launched: the Lowy Institute COVID Performance Index



A new digital interactive on how almost 100 countries have managed the #coronavirus pandemic.



Research by @HerveLemahieu and @AlyssaLeng, design by @__brodysmithhttps://t.co/4XfwE7i8iE — The Lowy Institute (@LowyInstitute) January 27, 2021

5 países con mejor desempeño:

+ Nueva Zelanda (94 pts.)

+ Vietnam (90 pts.)

+ Taiwán (86 pts)

+ Tailandia (84 pts.)

+ Chipre (83 pts.)

5 países con el peor desempeño:

+ Estados Unidos (17 pts)

+ Irán (15.9 pts)

+ Colombia (7.7 pts.)

+ México (6.5 pts)

+ Brasil (4.3 pts)

Destaca la presencia de cuatro naciones del continente americano en los peores puestos.

"La vacunación es para todos": OMS

Durante la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que el 75% de las vacunas que se han administrado se encuentran concentradas en diez países, casi todos naciones ricas.

"Las vacunas contra el covid-19 se están administrando en 50 países de todo el planeta, casi todos ellos naciones ricas. Esta situación se vuelve más grave porque la mayoría de los fabricantes le están dando prioridad a la aprobación reglamentaria en los países con mayor economía, en lugar de presentar expedientes completos a la OMS para el listado de emergencia. Más del 70% (el 75%) de las dosis se han desplegado solamente en diez países", advirtió el doctor Ghebreyesus.

El nacido en Asmara, Eritrea, comentó que la igualdad es la clave para acabar con la pandemia, pues es una emergencia sanitaria que afecta a todos y no nada más a unos.

"La equidad de la vacuna no es sólo un imperativo moral. Acabar con la pandemia depende de ello. Tenemos que trabajar de la mano para dar prioridad a aquellos que presentan más riesgo de gravedad o fallecimiento en todas las naciones", concluyó Tedros.

(Con información de EFE)