México supera los dos millones de infectados por covid-19

Se registran un total de 175 mil 986 muertes a causa de coronavirus en el país

Incrementa el número de infectados de covid-19 en México a 2 millones 004 mil 575 casos confirmados, además se reportan 175 mil 986 muertes al corte del día martes 16 de febrero de 2021. Lo que significa que en las últimas 24 horas hubo un incremento de 8 mil 683 nuevos casos y mil 329 muertes.

En el informe técnico presentado por José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología, en Palacio de Gobierno se dio a conocer que México acumula 2 millones 004 mil 575 casos confirmados, y acumula 175 mil 986 muertes por el covid-19. Además se estima que hay 55 mil 901 casos activos de covid.

Se han recuperado un millón 563 mil 992 personas de covid-19 en el país.

Camas hospitalarias generales

De las 31 mil 480 camas hospitalarias a nivel general en el país, se encuentran disponibles 19 mil 533 mientras que 11 mil 947 camas hospitalarias a nivel general se encuentran ocupadas.

Estados con más camas hospitalarias a nivel general ocupadas:

-Ciudad de México 65%

-Estado de México 65%

-Puebla 58%

-Morelos 53%

-Guerrero 50%

Camas hospitalarias con camas con ventilador

De las 11 mil 439 camas hospitalarias con ventilador en el país, se encuentran disponibles 6 mil 766 mientras que 4 mil 673 se encuentran ocupadas.

Estados con más camas hospitalarias con ventilador ocupadas:

-Ciudad de México 66%

-Nuevo León 55%

-Estado de México 53%

-Tlaxcala 52%

Vacunación para prevenir covid-19

Hasta el momento se han vacunado a 915 mil 383 personas contra el covid-19. El día de hoy se vacunaron a 101 mil 598 personas.

Ya se han vacunado 86 mil 198 personas con la segunda dosis, lo que representa el 14 por ciento de las personas que recibieron la primera dosis.

Del personal educativo 17 mil 457 personas han recibido la primera vacuna.

"Hoy se vacunó una persona de 120 años en Veracruz y una de 102 en Coahuila", informó Hugo López Gatell.

"No hace falta hacerle trucos al sistema. No tiene sentido presentar un domicilio falso para vacunarse; de igual manera, las personas no deben preocuparse si no pudieron ir el día que les tocaba aplicarse la vacuna. Toda la población mexicana será vacunada", aseguró Gatell.