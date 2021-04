México no suspenderá vacunación con AstraZeneca: López-Gatell

Al corte del día 9 de abril de 2021, durante la conferencia covid de la Secretaría de Salud (Ssa), el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que en el país se registran 207 mil 20 muertes por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y hay 2 millones 271 mil 64 casos confirmados acumulados.

También dijo que hay 28 mil 179 casos activos estimados y son ya un millón 804 mil 913 personas que se han recuperado del virus.

A nivel nacional, 83% de camas de hospitalización general están disponibles y 17% ocupadas.

En camas con ventiladores, 79% están disponibles y 21% ocupadas.

Se informó además que un par de estados más pasan a semáforo verde: Oaxaca y Nuevo León, mientras que hay 19 entidades en semáforo amarillo y cinco en anaranjado, además, el director de Epidemiología informó que, en el caso de Michoacán, paso del semáforo verde al semáforo amarillo, con lo cual, nuevamente exhortó a la población a seguir las medidas esenciales de prevención.

Vacunación en México

Este 09 de abril, al corte de las 16:00 horas, se reportaron 185,651 dosis aplicadas de la vacuna contra covid.

En la actualización de la cobertura de vacunas en México, hasta el momento se han aplicado 10 millones 984 mil 869 dosis de vacunas contra covid al personal de salud, adultos mayores y a maestros de Campeche.

Hasta este día suman 10,984,869 dosis aplicadas de vacunas contra covid.

Por otro lado, el subsecretario de salud dijo que 754 mil 128 integrantes del personal de salud ya han completado su esquema de vacunación, también han sido vacunados 17 mil 626 docentes y otro personal en Campeche, además de un millón 83 mil 293 personas mayores de 60 años o más.

Por otro lado, López- Gatell dijo también que el censo sobre los trabajadores del sector salud público y privado se está creando y deberá ser validado por las autoridades locales y será con base al censo que se continuará la vacunación el sector salud de primera y segunda línea.

¿Vacunas para personas con síndrome de Down?

El subsecretario de Salud explicó que las personas que tienen Síndrome de Down en el país son menores de edad y no hay vacunas, hasta el momento, autorizadas para utilizar en menores de 18 años, por lo que no se podrán vacunar contra el coronavirus hasta que haya evidencia científica que respalde esa decisión.

¿Astra sí o no?

Finalmente, respecto al tema de la vacuna AstraZeneca que ha dado la vuelta al mundo por su posible relación con efectos adversos como trombosis, López- Gatell dijo que en concreto con el tema de vacunas no hay en este momento ninguna indicación de suspender la vacunación con AstraZeneca, pero dijo que si surge la información suficiente que indique la suspensión, se tomarían otras decisiones. No se suspenderá la vacunación con AstraZeneca y las investigaciones de sus posibles efectos, siguen en curso.

