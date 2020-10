México ha sido una de las naciones más afectadas por la covid-19: OMS

En algunos estados ha subido el número de contagios por lo que es preciso que todo el país tome medidas para que se reduzca

ADRIÁN AGUIRRE 23/10/2020

23/10/2020 19:15 hrs.

Altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron que México y sus trabajadores de la salud han pasado por momentos muy difíciles durante la pandemia y señalaron que es uno de los países más afectados en América, con un número relativamente alto de casos.

Al contestar una duda planteada por el portal SuMédico, integrante del Grupo La Silla Rota, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, dijo que se ha logrado aplanar la curva pero que todavía algunos estados de la República presentan incrementos de casos. Apuntó que también ha habido alzas en las estadísticas en las últimas semanas debido a cambios en los requerimientos para registrar los casos.

"En algunas partes del país están creciendo los contagios y ahora es el tiempo de que todos consideren acciones para bajar la curva", subrayó

En su opinión, es necesario que todo el país mueva su número de contagios hacia abajo, por lo que es necesario ahora dar los nuevos pasos para llegar hacia el siguiente nivel. "Todos tenemos trabajo que hacer. Los que van bien necesitan evitar volver a los altos niveles de transmisión y los que van creciendo es preciso evitar esa escalera porque no es bueno para su sistema de salud".

Ryan mencionó que en el caso específico de México, el país tiene una relativamente alta cantidad de casos, 25 mil a la semana y más de 87 mil muertes en total.

En términos generales habló de cierta estabilidad, "lo cual es bueno, es mejor que los crecimientos exponenciales que vemos en otros casos, y ahora es el tiempo de que todos consideren como se va a bajar la curva. Hemos visto partes en México en que crecen los contagios, en otras partes han bajado. Ahora es necesario que todo el país se mueva hacia números más bajos. Y darle seguimiento".

Hasta el 22 de octubre, en México habían muerto 87 mil 894 personas por covid-19 y hay otras 14 mil 881 sospechosas de covid, lo que da un total de 102 mil 775. El total de los contagios estimados es de 1 millón 14 mil 874, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

En opinión de Michael Ryan, México ha hecho algunas cosas buenas en materia de rastreo de infecciones en mujeres embarazadas, y ha atendido a grupos de alto riesgo.

"Ha sido también muy flexible en sus definiciones epidemiológicas buscando confirmar epidemiológicamente los casos aplicando pruebas. México ha mostrado apertura para realmente tratar de medir el problema a pesar de la falta de la aplicación de pruebas en algunos momentos".

Ryan dijo que cada país tiene que hacer un alto en el camino y ver donde está ahora. Si están en una meseta necesitan ver como dan los pasos para llegar al siguiente nivel hacia abajo de la montaña, y cuando lleguen ahí se necesita llegar al siguiente nivel hacia abajo.

Si están creciendo exponencialmente los casos se necesita encontrar el camino para aplastar esa tendencia "o están yendo por el camino equivocado".

Los gobiernos deben apoyar a los que deben salir a trabajar: van Kerkhove

Durante la conferencia de prensa de la OMS, Maria van Kerkhove, líder técnica de la covid del organismo mundial, también contestó una pregunta de SuMédico sobre cómo hacer que la población cumpla con las medidas de prevención de la covid-19.

Dijo que es preciso que haya apoyos de los gobiernos y de los diferentes líderes en los países para apoyar a quienes no pueden cumplir con las reglas de aislamiento porque tienen que salir a trabajar y garantizar un ingreso para dar de comer a sus hijos.

"La epidemia es muy real y todos tenemos algo que hacer al respecto. En lo personal, hay el lavado de manos, llevar el alcohol, usar el cubrebocas donde les es solicitado, quedarse en casa en donde les es pedido. Hay que asegurarnos de que se siguen las guías locales que se han establecido.

"Pero también tiene que ser una situación en la que las personas puedan cumplir porque en muchas partes del mundo, y esto no es solo específicamente en México, en algunas partes del mundo las personas tienen que dejar sus casas para comprar comida, para ir a trabajar, para estar seguros que reciben un salario con el que puedan alimentar a sus hijos. Entonces hay un número de razones por las cuales los individuos no puedan cumplir".

Apuntó que en esas situaciones es muy importante que las comunidades, los gobiernos y todo tipo de líderes puedan ver cómo pueden apoyar a las familias para que puedan cumplir con las medidas que son necesarias.

Por otro lado, reconoció que hay muchos individuos que no quieren cumplir porque es difícil o inconveniente "pero creo que lo que necesitamos globalmente es esta unidad colectiva para ver lo que yo puedo hacer, para tener control de la situación. Que es lo que yo puedo hacer para reducir el riesgo de que el virus llegue a mí y a mi familia, para reducir el riesgo de quedar infectado y que yo infecte a otras personas".

En algunas situaciones ello implica que no llegue gente que no es de la familia a sus casas, que la gente no salga a comer, tal vez puedan comprar comida y que la lleven a domicilio para que se pueda apoyar a los negocios locales. También implica no tener la fiesta de cumpleaños de los niños y hacerlas de manera diferente.

El mundo, ante una coyuntura crítica en esta pandemia: Tedros Adhanom Ghebreyesus

Previamente, durante las palabras iniciales de la conferencia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que el mundo se encuentra en una coyuntura crítica en esta pandemia, particularmente en hemisferio norte. Subrayó que los próximos meses van a ser muy duros y algunos países están en un camino muy peligroso.

Por ello, urgió a los líderes del mundo a tomar acciones inmediatas para prevenir mas muertes innecesarias, que los sistemas esenciales de salud colapsen y que las escuelas se vuelvan a cerrar.