México acumula un millón 320 mil 545 casos confirmados de covid-19

FERNANDO GUEVARA 20/12/2020

20/12/2020 19:19 hrs.

Aumenta el número de infectados de covid-19 en México a un millón 320 mil 545 casos confirmados, además se reportan 118 mil 202 muertes al corte del día domingo 20 de diciembre de 2020. Lo que significa que en las últimas 24 horas hubo un incremento de 6 mil 870 nuevos casos y 326 muertes.

En el informe técnico presentado por Ana Lucía de la Garza Barroso, Directora de la Investigación Operativa Epidemiológica, en Palacio de Gobierno se dio a conocer que México acumula un millón 320 mil 545 casos confirmados, además de 46 mil 014 casos sospechosos y acumula 118 mil 202 muertes por el covid-19.

La positividad se encuentra en 39 por ciento.

"De cada 10 personas alrededor de cuatro que tienen síntomas de enfermedades respiratorias son positivas por covid-19", dijo de la Garza.

Se han recuperado 978 mil 0092 personas de covid-19 en el país.

Hospitalización diaria nacional

-Hay un total del 44 por ciento de ocupación total de camas en el país, lo que significa que 17 mil 201 camas están ocupadas por pacientes de covid.

-La ocupación de camas generales es del 46 por ciento.

-La ocupación de camas con ventilador es del 39 por ciento.

"La pandemia de covid-19 no ha terminado. Tenemos que enfatizar que tenemos que seguir con las medidas preventivas, este virus puede infectar a personas de todas las edades", dijo de la Garza.

"Es importante que las personas que tienen más de 60 años y tienen sintomatología de covid-19 tienen que acudir a recibir atención médica", enfatizó la Doctora de la Garza.

¿Cuándo sospechar que tengo covid-19?

Si tienes al menos dos de los siguientes síntomas, es posible que se trate de covid-19:

-Fiebre

-Tos

-Falta de aire

-Dolor de garganta

¿Cuándo debo solicitar atención médica?

-Si los síntomas no son graves, la enfermedad leve por covid-19 generalmente se resuelve sin necesidad de tratamiento o consulta médica.

-Es importante reservar las salas de urgencias y camas de hospitalización para enfermos graves o con complicaciones.

-Si tienes dudas acerca de tu situación de salud, consulta a tu médico.

Medidas de mitigación y prevención del contagio de covid-19

-Quédate en casa, evita salir para actividades no esenciales.

-Lava tus manos con una duración mínima de 20 segundos, también utiliza gel antibacterial.

-Evita saludar de mano, beso o brazo.

-Evitar lugares concurridos

-Usa correctamente el cubrebocas.

-Utiliza la etiqueta respiratoria.

-Limpia las superficie que más se tocan.

-Mantén una higiene adecuada en tu hogar.

"Por deberse a una nueva variante del virus, la transmisibilidad es más alta. Pero no se ha encontrado que el virus sea más letal, dado que no provoca una enfermedad más grave, en comparación con los virus previos. Esta no es la primera vez que se encuentra una mutación del SARS-CoV-2. La variante de este virus ya se ha presentado en países de América, específicamente en Estados Unidos y Brasil", comentó José Luis Alomía, Director General de Epidemiología, respecto a la mutación del coronavirus que está azotando en Reino Unido.