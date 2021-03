Merck ayudará a aumentar suministros de la vacuna de su rival J&J

Merck dispondrá dos de sus instalaciones para acelerar el proceso de fabricación y distribución.

Según un acuerdo negociado por la Casa Blanca, Merck ayudará a aumentar los suministros de la vacuna de su rival Johnson & Johnson (J&J).

La farmacéutica Merck ayudará a su rival Johnson & Johnson a producir su vacuna contra el coronavirus luego de un acuerdo histórico que tiene como objetivo compartido la expansión del suministro de vacunas.

Merck ayudará a aumentar los suministros de la vacuna de su rival Johnson & Johnson

En ese sentido, el acuerdo negociado por la Casa Blanca podría incrementar de manera sustancial el suministro de las nuevas vacunas y acelerar el ritmo de vacunación.

Conforme información publicada por The New York Times, se espera que el presidente Biden anuncie el acuerdo, informado por primera vez por The Washington Post, el martes, según dos altos funcionarios de la administración, quienes confirmaron el acuerdo bajo condición de anonimato para discutir un asunto que aún no se ha hecho público.

El acuerdo se produce pocos días después de que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) otorgara la autorización de emergencia para la vacuna Johnson & Johnson.

¿En qué consiste el acuerdo?

Según el acuerdo, Merck dedicará dos de sus instalaciones a la producción de la vacuna Johnson & Johnson, que a diferencia de las otras dos vacunas que cuentan con autorización de emergencia de Estados Unidos, solamente requiere una inyección.

Los funcionarios de las administraciones de Trump y Biden habían considerado solicitar la ayuda de Merck para fabricar vacunas desarrolladas por Pfizer y Johnson & Johnson quienes se han retrasado en su producción masiva, aunque los funcionarios de la compañía han dicho públicamente que esperan ponerse al día en los próximos meses.

Pese a lo anterior, aún no está claro qué tan rápido Merck podrá aumentar su producción, aunque se sabe que llevará tiempo, posiblemente hasta dos meses o más, para que la empresa pueda adaptar sus instalaciones para fabricar y envasar una vacuna que no inventó.

¿Hasta 100 millones de dosis?

Se espera que la ayuda de Merck permita que J&J cumpla con su compromiso de entregar 100 millones de dosis para fines de junio e incluso superar esa previsión.

Las fuentes familiarizadas con el acuerdo, que hablaron bajo condición de anonimato a The Washington Post, aseguraron que la administración de Biden recorrió el país en busca de capacidad de fabricación adicional después de que notaron el retraso en la producción de las vacunas de Johnson & Johnson, entonces el gobierno negoció el acuerdo con Merck, uno de los fabricantes de vacunas más grandes del mundo, que no ha logrado desarrollar su propio fármaco contra el coronavirus.

Una instalación proporcionará "llenado-acabado", la fase final del proceso de fabricación durante la cual la vacuna se coloca en viales y se empaqueta para su envío. El otro fabricará la "sustancia farmacológica": la vacuna en sí.

Finalmente se espera que, para fin de año, el arreglo duplique la capacidad de lo que Johnson & Johnson podría fabricar por sí solo, quizás elevando el número total de dosis a mil millones.

Con información de: The Washington Post y The New York Times