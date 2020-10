Medicamento contra la influenza se muestra prometedor vs SARS-CoV-2

El favipiravir fue aprobado inicialmente para uso terapéutico en casos resistentes de influenza

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 15/10/2020

15/10/2020 19:10 hrs.

¿Puede el favipiravir ayudar contra la covid-19? De acuerdo con el sitio especializado Drugbank, el favipiravir fue aprobado inicialmente para uso terapéutico en casos resistentes de influenza y este antivírico (antiviral) se dirige a las enzimas necesarias para la transcripción y replicación de genomas virales: las de ARN polimerasa dependiente de ARN (RdRp).

El portal ScienceDirect, por otra parte, señala que el favipiravir mostró actividad específica contra los tres tipos de influenza: A, B y C.

¿Pero qué significa esto? ¿Cómo podría estar relacionado el uso del favipiravir en la batalla contra el coronavirus?

Favipiravir: ¿Puede un medicamento contra la influenza funcionar contra la covid-19?

Un artículo publicado en Elsevier recuerda que el favipiravir funciona inhibiendo la enzima RdRp viral y esto permite la fácil inserción del medicamento en el ARN viral sin afectar nuestro ADN.

"Se encontró que se necesitaban altas concentraciones de favipiravir para inhibir la infección por SARS-CoV-2 en células Vero. Por lo tanto, es difícil determinar la base sobre la cual se ha establecido la dosis actual de este medicamento en el virus causante de la covid-19", menciona la publicación.

Esto de las altas concentraciones de favipiravir coincide con lo mencionado en un estudio publicado el pasado 9 de octubre en el journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Los autores de esta investigación señalan que la falta de consenso sobre el uso de hidroxicloroquina para pacientes con la covid-19 los llevó a evaluar a fondo la eficacia in vivo de los fármacos contra el SARS-CoV-2.

"Esta necesidad urgente de tener un tratamiento eficaz junto con la falta de modelos de infección en animales pequeños ha llevado a ensayos clínicos que utilizan fármacos reutilizados sin evidencia preclínica de su eficacia", explican los especialistas, quienes usaron animales pequeños infectados con el SARS-CoV-2 para probar el favipiravir.

"Las dosis altas de favipiravir redujeron significativamente los títulos de virus infecciosos en los pulmones y mejoraron notablemente la histopatología pulmonar. Además, una dosis alta de favipiravir disminuyó la transmisión del virus por contacto directo, mientras que la hidroxicloroquina fracasó como profilaxis", se puede leer en el estudio original.

Por su parte, el artículo de Elsevier aclara que se necesitan más estudios al respecto, pero que lo que lograron ver los investigadores que lo realizaron resultó alentador.

"El favipiravir, un fármaco que tiene un mecanismo de acción similar al remdesivir pero que se administra por vía oral, tiene datos de apoyo menos sólidos para respaldar su uso, pero sin embargo está emergiendo como un agente que vale la pena considerar en casos leves a moderados", informa este artículo.

Recuerda que todavía no se tiene un medicamento específico para el coronavirus y que si bien hay muchas vacunas en fase III, todavía no se aprueba ninguna. Es importante que no te automediques y que si te sientes mal, consultes a tu médico de confianza.