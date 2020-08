Los pacientes mostraron una tolerancia adecuada al medicamento sin efectos adversos serios y tampoco hubo muertes durante el proceso de ensayo del tratamiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que mientras no existan pruebas suficientes, los médicos y asociaciones médicas no deben administrar ningún tratamiento para covid no probado ni aprobado y tampoco recomendarlos a personas que se automedican con ellos pues pueden ocasionarse daños graves.

Sin embargo, cada día la investigación para encontrar un tratamiento contra covid continúa y por medio de un comunicado, Glenmark Pharmaceuticals compartió los resultados de los estudios clínicos de fase III realizados en India al medicamento anti-viral favipiravir.

El medicamento contra covid muestra reducción de carga viral hasta 69.8%

Dicho medicamento se ha estudiado como tratamiento de la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus y ha mostrado una curación clínica más temprana y una rápida reducción de la carga viral de hasta 69.8%.

El tratamiento solamente estaría indicado para pacientes con covid que presentan síntomas de leves a moderados, mediante los resultados de los estudios clínicos de fase III en la India:

"Los resultados demostraron que 69.8% de los pacientes tratados con favipiravir presentaron una curación clínica al cuarto día, en comparación con pacientes que han recibido una terapia de soporte estándar".

Durante el estudio clínico, los pacientes mostraron una tolerancia adecuada al medicamento sin efectos adversos serios y tampoco hubo muertes durante el proceso de ensayo del tratamiento.

Al respecto, el doctor Zarir Udwadia, uno de los investigadores principales del estudio comentó:

"Los resultados del estudio indio de favipiravir son alentadores. El ensayo se realizó con un sentido de urgencia considerando la gravedad de la pandemia, pero no se sacrificaron los principios científicos".

El doctor también comentó que pudo observar de forma independiente los resultados iniciales:

"Los pacientes asignados al azar para el suministro de favipiravir parecían tener una curación clínica más rápida y lo que es más importante, una eliminación viral más rápida que los asignados al azar al grupo de atención de rutina".

¿Qué es el favipiravir?

Es un medicamento antiviral de amplio espectro que inhibe la replicación de los virus RNA. Actúa al impedir la multiplicación de los virus para así disminuir la carga viral en los pacientes.

Si bien fue durante el mes de julio que se aprobó la fabricación y comercialización de este medicamento en la India para así posicionarse como el primer tratamiento contra la covid-19, las investigaciones y pruebas continúan en todo el mundo.

Por lo anterior, no se sugiere por ningún motivo la automedicación y se tendría que evaluar con más estudios y pruebas antes de aprobarse en otros países, aunque por ahora, se ha dicho que se puede considerar como tratamiento para pacientes sintomáticos de covid-19 con infección de leve a moderada.