Mascotas podrían provocar rebrote de covid-19 en el futuro: estudio

Se ha registrado la presencia del coronavirus en perros y gatos, lo que apunta la posibilidad de que estos transmitan la covid-19 a humanos

MELISSA SIERRA 01/07/2020

01/07/2020 14:31 hrs.

Debido a la creciente evidencia de que algunos animales pueden portar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un reciente estudio del University College London ha sugerido precaución pues las mascotas podrían provocar un rebrote de covid-19 en el futuro.

De acuerdo con los investigadores las mascotas como perros, gatos, roedores y animales de granja, como las vacas y cabras, pueden convertirse en "reservorios" del coronavirus causante de la covid-19, y transmitirlo a humanos debido al contacto cercano que mantienen.

"Las especies domésticas cuyo número de población es suficiente para actuar como reservorio incluyen gatos y perros..."

Hasta ahora los estudios disponibles acerca de la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 en mascotas no han comprobado la transmisión de la covid-19 de animales a humanos, sin embargo, en Países Bajos y España se ha descubierto que en granjas para crianza de visón, un tipo de mamífero, existió el traspaso de coronavirus de animales a humanos.

¿Por qué puede haber un rebrote de covid-19?

De acuerdo con la investigación publicada en The Lancet no se puede descartar que las distintas especies de animales puedan contraer el coronavirus, aunque no necesariamente desarrollarán manifestaciones clínicas, es decir, síntomas de la covid-19.

Ante esta posibilidad, los investigadores recalcan la necesidad de monitorear a los animales, sobre todo aquellos con los que se tiene un contacto físico importante, pues pueden contagiar a los humanos por antropozoonosis inversa, y provocar un rebrote de la covid-19, incluso si ésta ya ha sido controlada en humanos.

"Evaluar estos riesgos incluye revisar nuestra capacidad para aislar, proteger o contener animales en entornos domésticos, agrícolas y de vida silvestre".

¿Qué es la antropozoonosis?

La antropozoonosis es el contagio de enfermedades de humanos a animales, es decir se puede atraer un virus o bacteria derivado del contacto directo entre los animales y las personas.

Cuando una enfermedad da un salto antropozoonótico, es probable que los animales actúen como "reservorios" del patógeno, lo cual quiere decir que no desarrollarán la enfermedad pero podrán transmitirla a otros humanos con los que se tenga contacto.

Debido a que los animales fungen como reservorios de una enfermedad, se puede dar la antropozoonosis inversa, en la cual un virus o bacteria que fue contagiado de los humanos a animales, es propagada de los animales a humanos nuevamente.

Covid-19 en animales...

Desde el inicio de la pandemia se ha registrado la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 en animales domésticos como gatos y perros, además de una amplia variedad de mamíferos como monos, hurones, cabras, vacas, y hamsters, pero no se ha comprobado la transmisión del coronavirus de estos animales a humanos.

De acuerdo con la investigación, la posibilidad de que los animales sean portadores del coronavirus resalta la necesidad de una combinación de enfoques.