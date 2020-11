Más de 50% de los contagios de covid-19 son por asintomáticos

Muchas personas que no presentan síntomas no son conscientes de su nivel de transmisión

ADRIÁN AGUIRRE 25/11/2020

25/11/2020 16:00 hrs.

Ser asintomático significa que no presentas síntomas de alguna enfermedad, pero eso no quiere decir que no la padezcas. En el caso del coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que la mayoría de los casos de covid-19 se dan mediante el contagio por asintomáticos.

El pasado 20 de noviembre, los CDC actualizaron su guía para el uso correcto del cubrebocas y destacaron que la mayoría de los casos de coronavirus son transmitidos por personas que no presentan síntomas.

Covid-19 y contagio por asintomáticos: las personas pueden no estar conscientes de su infecciosidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que el SARS-CoV-2 (virus causante de la covid-19) se propaga entre personas, en especial si estas se encuentran muy cerca una de la otra. En palabras de la OMS, el virus puede propagarse desde la nariz o la boca de los individuos infectados mediante pequeñas partículas líquidas cuando se habla, tose, estornuda, canta o respira con dificultad.

"Otras personas pueden contraer covid-19 cuando el virus entra en la boca, la nariz o los ojos, lo que es más probable que ocurra cuando las personas están en contacto directo o cercano (a menos de 1 metro de distancia) con una persona infectada", explica la OMS.

En ese sentido, los CDC detallan que el beneficio para la comunidad de usar cubrebocas es la combinación de los efectos benéficos que tiene usarlos: reducen la posibilidad de que las personas inhalen dichas gotitas y están destinados para reducir la emisión de estas partículas.

Sin embargo, uno de los problemas radica en que las personas que no presentan síntomas se sienten libres de responsabilidad y creen que no pueden propagar el virus a menos de que estén enfermos y esto, advierten los CDC, es la causa del contagio por asintomáticos.

"Los usuarios infectados asintomáticos o presintomáticos que se sienten bien pueden no ser conscientes de su contagiosidad para los demás, y se calcula que son los causantes de más del 50% de las transmisiones", señalan los CDC.

Contagio por asintomáticos: ¿Qué significa ser presintomático o asintomático?

La OMS indica que se trata de dos términos para referirse a las personas que no presentan síntomas, pero la diferencia radica en lo siguiente:

- Asintomático: personas que están infectadas pero no desarrollan ningún síntoma

- Presintomático: personas infectadas que todavía no desarrollan ningún síntoma pero los desarrollan más tarde

El contagio por asintomáticos es algo real y no debería tomarse a la ligera. Aún si no presentas síntomas, procura usar cubrebocas y guardar la sana distancia. El que seas asintomático no te exenta de responsabilidad para/con los demás.