Maestra no vacunada inicia brote de covid en escuela de Estados Unidos

Vuelve a relucir la importancia de la vacunación y la necesidad de proteger a la mayor cantidad posible de personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ) informaron el 27 de agosto que una maestra inició un brote de la variante delta de coronavirus en una escuela de Estados Unidos . La docente no había recibido la vacuna y eso habría propiciado el contagio de los alumnos y el resto del personal.

Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Brote de la variante delta de coronavirus en EUA vuelve a resaltar la importancia de la vacunación

Todo sucedió el pasado 25 de agosto en una institución educativa del condado de Marin, en California. Los CDC mencionan en su comunicado que una escuela primaria le notificó al Departamento de Salud Pública de la zona el hecho de que una maestra dio positivo a covid-19 pero siguió yendo a impartir clases durante dos días antes de recibir la prueba.

Los CDC detallan que la docente leía en voz alta sin cubrebocas, a pesar de que la escuela había pedido a su personal que usara dicho recurso en interiores. Ella se había vuelto sintomática el 19 de mayo y se hizo la prueba el 21 de dicho mes, pero el daño ya estaba hecho.

Según los centros, a partir del día 23, se empezaron a informar casos de la variante delta de coronavirus entre personal de la primaria, alumnos, hermanos y padres de familia relacionados con la escuela. En total fueron identificados 27 casos, incluyendo el de la profesora. El grupo tenía 24 alumnos.

Como era de esperarse, los pequeños (todos inelegibles para la vacunación debido a su edad) que se sentaban más cerca del escritorio fueron los más afectados por la variante delta de coronavirus (80% del total de los casos, o en otras palabras 8 de 10) y siguieron los de las filas traseras (4 afectados de 14, o un 28%). Los CDC informan que 22 de los 24 estudiantes recibieron pruebas covid en el periodo comprendido entre el 23 y 26 de mayo y 12 resultaron positivos. Días más tarde, entre el 24 y el 1 de junio, 6 de los 18 alumnos de otros grados también tuvieron estos resultados.

"Además, se identificaron 8 casos adicionales de la variante delta de coronavirus, todos en padres y hermanos del alumnado en ese par de grados. Entre dichos casos adicionales, 3 fueron en personas que tenían el esquema completo de vacunación de acuerdo con nuestras recomendaciones", mencionan los centros.

Si bien hay grupos de edad que todavía no pueden recibir la vacuna porque todavía no hay datos de seguridad, la importancia de la vacunación es tal que si la maestra hubiera estado vacunada no habría contagiado con la variante delta de coronavirus a sus alumnos y a sus familiares.