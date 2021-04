Los trombos de las vacunas covid afectan más a mujeres, ¿por qué?

Mucho se ha hablado de los efectos secundarios que puede producir las vacunas contra el covid, entre ellos los trombos, y se ha descubierto que este padecimiento afecta más a las mujeres.

La aparición de coágulos de sangre en el cerebro y otros órganos tras recibir las vacunas de AstraZeneca y de Janssen parece afectar mucho más a las mujeres de menos de 60 años. Sin embargo, los expertos no saben exactamente por qué sucede esto, aunque hay varios factores que podrían explicar este fenómeno.

Las seis trombos que se han presentado en Estados Unidos han sido en mujeres

Los seis pacientes con trombos tras recibir la vacuna de Janssen en Estados Unidos son mujeres. Por lo que la farmacéutica de Johnson & Johnson ha suspendido la distribución de su vacuna a Europa.

¿Por qué los trombos se dan más en mujeres?

Todavía no se sabe por qué las trombos afectan más a las mujeres jóvenes, pero hay factores que pueden ayudar a explicarlo. En primer lugar, las mujeres sufren más enfermedades autoinmunes que los hombres y cuanto más jóvenes son, más activos son sus sistemas inmunes y más susceptibles pueden ser a una complicación como esta, dijo Rodrigo Rial, portavoz de la Sociedad Española de Cirugía Vascular.

(Foto: Twitter)

Pastilla anticonceptiva podría ser un factor de riesgo

Otro factor de riesgo es que las mujeres usen la píldora anticonceptiva. El riesgo asociado a la píldora es muchísimo mayor que el de la vacunación. Aproximadamente una de cada mil mujeres que toman el anticonceptivo sufren un coágulo de este tipo, mientras el riesgo entre vacunados es de uno entre 175 mil, según los últimos datos de la Agencia Europea del Medicamento.

Vacuna de AstraZeneca también ha traído más efectos secundarios a mujeres

Con la vacuna de AstraZeneca, hasta el pasado 4 de marzo la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha detectado 222 casos de trombos entre 35 millones de vacunados, lo que representa un promedio de más o menos un caso por cada 175 mil inmunizados, una incidencia muy baja. Pero destaca que la mayoría de las afectadas son mujeres relativamente jóvenes.

¿Cómo suceden los trombos de la vacuna de AstraZeneca?

Médicos de Alemania y Austria explicaron cómo suceden los trombos en los vacunados con la dosis de AstraZeneca. En todos los casos se ha tratado de una reacción en la que el sistema inmune se vuelca contra el propio paciente y genera unos anticuerpos que se unen selectivamente a una proteína que hay en la superficie de las plaquetas. Estas células sanguíneas son las responsables de la coagulación de la sangre. Cuando los anticuerpos se unen a esta proteína, conocida como factor plaquetario 4, las plaquetas se activan y empiezan a unirse unas a otras produciendo coágulos de sangre.

Nueve de los 11 pacientes analizados en Alemania y Austria eran mujeres. La mayoría presentaba coágulos en vasos sanguíneos del cerebro o del abdomen. Tanto en Alemania como en Austria, los dos primeros casos se dieron en dos trabajadoras sanitarias de 49 y 37 años, respectivamente.

(Foto: Freepik)

Este tipo de trombosis se caracteriza por un descenso brusco de las plaquetas. Lo observado tras la vacunación se parece mucho a una reacción poco frecuente ya observada entre pacientes tratados con heparina, un anticoagulante.

Hasta el momento no se sabe qué causa la reacción autoinmune tras la vacunación. Se cree que puede deberse al tipo de vehículo que usan las vacunas de Janssen y AstraZeneca: dos tipos de adenovirus. La primera emplea un adenovirus de chimpancé desactivado y la segunda uno humano también deshabilitado.

La trombosis de senos cerebrales también es la que más afecta a mujeres jóvenes

En condiciones normales, la trombosis de senos cerebrales, es el tipo más común observado en los vacunados con AstraZeneca y de Jannsen, es mucho más frecuente en mujeres de unos 30 años, entre las que se registran tres de cada cuatro casos, indicó Martinón-Torres, jefe de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago Compostela y miembro del comité asesor de vacunas de la OMS.

A estos factores se suma el sesgo de que quienes están recibiendo la vacuna AstraZeneca, por lo general son personas menores de 60 años, por eso puede que se estén observando más casos entre mujeres.

(Foto: Pinterest)

¿Hay alguna vacuna que no haya causado trombos?

Hay al menos otras dos vacunas probadas que también usan adenovirus, la rusa Sputnik y la china Cansino. Por ahora no hay avisos que causen trombosis, pero se trata también de dos inyecciones de países sin transparencia sobre los datos de la vacunación. "Hoy por hoy no tenemos acceso a la información sobre efectos adversos de estas dos vacunas", indicó Federico Martinón-Torres.

No se puede saber quien sufrirá un efecto adverso después de la vacunación

Uno de los problemas es que no hay ningún marcador conocido que pueda advertir de quién sufrirá este efecto adverso muy raro. Lo que sí existe es un posible tratamiento que ya se usa para los enfermos que reaccionan mal con la heparina: dejar de administrar este anticoagulante y suministrar gammaglobulinas, un tipo de proteína sanguínea.

Hay que destacar que ningún experto ha recomendado que no se use alguna vacuna, ya que los casos adversos que se han presentado son muy pocos y no hay razón contundente para no vacunarse.

(Con información de: El País)