¿Los suplementos pueden reforzar el sistema inmune contra covid?

El consumo de suplementos para reforzar el sistema inmunológico ha crecido en la pandemia y más aún con la llegada de la temporada de frío.

INGRID SILVA 18/11/2020

18/11/2020 15:36 hrs.

¿Pueden los suplementos aumentar la inmunidad durante el invierno? El consumo de suplementos para reforzar el sistema inmunológico ha crecido, pero no pueden causar tal efecto pues como indican los investigadores de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, pues no existe una fórmula mágica para reforzar el sistema inmunológico. ¿Suplementos para covid sí o no? Conoce los detalles.

Con la pandemia de covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus y la llegada de la temporada de gripe y resfriados debido a la época de frío, la preocupación por fortalecer el sistema inmune va en aumento.

Suplementos para covid: ¿pueden los suplementos otorgar una ventaja adicional contra la covid?

En ese sentido, como una forma de aumentar las defensas contra la enfermedad, una investigación de Fortune Business Insights muestra que, con el aumento del riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias, la venta de suplementos para la salud inmunológica crecerá de 16 mil millones en 2019 a 29 mil millones en 2027, como resultado indudablemente de la pandemia que actualmente atraviesa el mundo entero.

Al respecto, surge una pregunta central: ¿pueden los suplementos otorgar una ventaja adicional contra la covid? y para responder, Barry Fox, MD, especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin explica que no existe una fórmula mágica para reforzar el sistema inmunológico pues es a través de una dieta adecuada, sueño reparador y la práctica de ejercicio regular que se puede mejorar el estado de salud en general.

Pese a lo anterior, se ha encontrado que algunos suplementos sí otorgan beneficios para combatir infecciones como también indica Fox:

"Si las personas están tomando vitamina C o D u otro suplemento y no tienen ningún efecto secundario, puede ser útil".

Los tres suplementos "más sugeridos" para covid: mitos y realidades

Los riesgos de tomar suplementos sin la prescripción de un especialista están en que no es una industria regulada, por lo tanto, incluso si se trata de una vitamina o producto naturista el contenido puede no ser el indicado o el adecuado al excederse en algún componente o no tenerlo.

Sumado a lo anterior, un estudio publicado en Annals of Internal Medicine sugiere que es mejor obtener vitaminas de los alimentos naturales en lugar de los suplementos. A continuación, te presentamos algunos mitos y realidades de los principales suplementos utilizados para el sistema inmune:

1. Vitamina C

Por mucho tiempo se creía que era la "cura para el resfriado" pero no es así y tampoco parece prevenir las enfermedades respiratorias, sin embargo, una revisión de estudios publicada en la Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas mostró que sí podría acortar los resfriados como dice Harri Hemilä, MD, PhD, profesor adjunto en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Helsinki en Finlandia:

"Cuando los participantes del estudio tomaron 1 gramo de vitamina C todos los días (no solo cuando la enfermedad golpeó), los resfriados que ocurrieron fueron un 8% más cortos en adultos y un 14% más cortos en niños".

- ¿Contra covid? Aún no ha evidencia de que tomar vitamina C tenga alguna acción específica contra la covid, sin embargo, las investigaciones al respecto continúan,

- Los peligros. Tomar grandes dosis de vitamina C puede generar malestar digestivo, aumentar el riesgo de cataratas y cálculos renales en algunas personas, por ello, siempre consulta con un especialista.

2. Vitamina D

Conforme una revisión en Cochrane, la vitamina D pudo reducir el número de resfriados en personas que la consumían al menos una vez por semana:

"La incidencia de resfriados se redujo a la mitad entre las personas que comenzaron con deficiencia de la vitamina".

¿Contra covid? Conforme un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, las personas con niveles bajos de vitamina D son más propensos a desarrollar casos graves de covid, sin embargo, hasta el momento no existen estudios acerca de la suplementación con esta vitamina y sus efectos.

- Los peligros. El exceso de dosis (tomar más de 60.000 unidades internacionales al día durante varios meses) puede ser tóxico. Esto hace que el calcio se acumule en la sangre, provocando náuseas, vómitos, debilidad, dolor de huesos y problemas renales.

3. Vitamina E

Se han señalado sus efectos beneficiosos en el sistema inmune, particularmente de las personas mayores. Un estudio de residentes de hogares de ancianos en The Journal of the American Medical Association encontró que podría marcar una gran diferencia para mantenerse saludable este invierno como refiere Simin Nikbin Meydani, DVM, PhD, científico senior y director del Laboratorio de Inmunología Nutricional en el Centro de Investigación de Nutrición Humana sobre el Envejecimiento de la Universidad de Tufts:

"Demostramos que la suplementación con 200 UI / día de vitamina E durante un año resultó en una reducción significativa de las infecciones respiratorias, en particular las infecciones de las vías respiratorias superiores, incluidos los resfriados comunes".

¿Contra covid? En este caso tampoco se ha podido demostrar la acción de la vitamina E contra esta enfermedad.

Los peligros. Como en toda suplementación no indicada por un especialista, los excesos pueden generar dolor de cabeza o problemas digestivos, recuerda siempre consultar con un especialista.

