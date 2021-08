"Los menores sí pueden infectarse de coronavirus", advierten expertos

Infección de covid en menores: hay que tener cuidado cuando presenten escurrimiento nasal

Primero que nada, es importante que sepas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya tiene en su panorama la infección de covid en menores. Sobre este tema, la especialista María Van Kerkhove detalla que afortunadamente, los niños y adolescentes tienden a padecer un padecimiento más leve en comparación con los adultos.

"En especial, los síntomas en los niños más pequeños tienden a ser más leves, lo que significa que no presentan tantos signos como los adultos. Algunos pequeños pueden tener síntomas gastrointestinales como vómitos o diarrea, pero tienden a ser más ´suaves´", dijo Van Kerkhove.

Por su parte, la pediatra, infectóloga y colaboradora del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), Guadalupe Miranda, mencionó para Gaceta UNAM que la manifestación de covid-19 en los pequeños puede ser tan leve como un catarro común, o sea que pueden presentar malestar general, tos, estornudos o escurrimiento nasal y que a los más grandes también les puede doler la cabeza, pero que en general, los signos duran entre los tres y cinco días.

Miranda explicó que son pocos los menores que van a desarrollar cuadros más graves, como en el caso de los adultos, pero que también pueden requerir hospitalización e incluso asistencia para respirar, ventilación mecánica (intubación), oxigeno suplementario y presentar neumonía.

"De hecho, los menores de edad que se encuentran hospitalizados y presentan estas condiciones, pueden llegar a perder la vida; sin embargo, se debe aclarar que la mortalidad en niños es baja y se calcula en alrededor de 1.5 y 3 por ciento", dijo la experta.

Algo que sí se puede presentar debido a la infección de covid en menores es el síndrome multi-inflamatorio sistémico, que no es muy común y se presenta solo en niños. La especialista advierte que el menor incluso puede haber superado los síntomas iniciales; no obstante, este padecimiento, que sí es de gravedad, cursará con una afección a todos los órganos y sistemas, principalmente cardiovascular, gastrointestinal e, incluso, nervioso central, y los pequeños van a requerir un tratamiento intensivo en una terapia con un monitoreo estricto.

"En dichos casos, la mortalidad asociada al síndrome sí se incrementa a alrededor de 5%", alerta Guadalupe Miranda para la Gaceta UNAM

Infección de covid en menores: ¿Se puede regresar a clases?

Como ya se mencionó anteriormente, la infección de covid en menores no suele ser sintomática o no tanto como en los adultos, pero eso no significa que no deban cuidarse. La pediatra menciona que es importante hablar con los infantes sobre la importancia del uso del cubrebocas y atender su parte emocional.

La Gaceta UNAM indica que si se establecen medidas estrictas de protección contra el virus causante de la covid-19, tanto al interior de los planteles como en los entornos sociales donde se mueven los padres de familia, los cuidadores de los menores, el personal administrativo y docente y los alumnos, podrían obtenerse resultados positivos.

(Con información de Gaceta UNAM)