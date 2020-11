Los CDC recomiendan a las personas que no viajen a México

China, lugar donde se originó el virus, Vietnam y Nueva Zelanda se encuentran en el nivel 1, que representa el riesgo bajo

ADRIÁN AGUIRRE 26/11/2020

Viajar durante la pandemia de coronavirus no es recomendable y menos a México, advirtieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los cuales actualizaron su lista de países que representan un mayor riesgo de contagio y mencionaron el nombre de nuestra nación entre ellos.

La noticia fue dada a conocer en un comunicado de prensa publicado el pasado 22 de noviembre en el sitio de los CDC, donde, al igual que hizo la Secretaría de Salud en nuestro país, se diferenciaron los niveles de riesgo por colores.

"Si deseas viajar durante la pandemia de coronavirus, no vayas a México": CDC

Primero que nada, es importante que sepas que nuestro país no es el único en "semáforo rojo" para los CDC.

En su comunicado, los CDC explican que revisaron el sistema de avisos de salud para viajes en época de covid-19 y basándose en ellos publicaron nuevas recomendaciones.

"Dichos Avisos de salud para viajes tienen 3 niveles, pero este nuevo sistema de avisos de salud para covid-19 tiene cuatro y es específico para la pandemia. Detalla el nivel de coronavirus en destinos internacionales y territorios de Estados Unidos", señalaron los CDC en su comunicado sobre el riesgo de viajar durante la pandemia de coronavirus.

Ahora, los niveles de los avisos de seguridad para viajes incluyen los siguientes niveles de riesgo:

- Bajo

- Moderado

- Alto

- Muy alto

En su mapa destaca que, salvo Uruguay, todo el continente americano se encuentra en color rojo, que significa el nivel más alto de riesgo.

"Los viajeros deberían evitar todos los viajes a México. Viajar durante la pandemia de coronavirus a este sitio puede incrementar tus posibilidades de enfermarte y propagar la covid-19. En caso de que necesites transportarte aquí, deberás hacerte la prueba viral en un periodo de uno a tres días antes de hacer el viaje", sugieren los CDC con todos los países que se encuentran en color rojo.

Además, en caso de que se necesite viajar durante la pandemia de coronavirus, los centros recomiendan lo siguiente:

Que la persona no viaje si está esperando los resultados de la prueba, da positivo o se encuentra enfermo y siga todos los requisitos de entrada para su destino, proporcionando cualquier información de salud requerida o solicitada.

"Durante el viaje, use cubrebocas, mantenga la sana distancia de las personas que no viajen con usted, lávese las manos frecuentemente o use un desinfectante para manos y observe su salud para detectar signos de enfermedad", recomiendan los CDC.

Resalta el hecho de que China, lugar donde se originó el virus, Vietnam y Nueva Zelanda se encuentran en el nivel 1, que representa el riesgo bajo.

Viajar durante la pandemia de coronavirus a nuestro país sería una mala idea en este momento debido al número de casos confirmados, hospitalizaciones y decesos por covid-19.