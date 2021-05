"Los adolescentes todavía no son prioridad en vacunación covid": OPS

¿Qué fue lo que se dijo? Aquí te lo decimos.

Vacunas covid en adolescentes: "en este momento ellos no son un grupo prioritario"

Hace unos días, Pfizer anunciaba que le había mandado una petición a la Food & Drug Administration (FDA) para que le diera autorización de uso de emergencia a la inyección destinada a jóvenes de entre 12 y 15 años, pues consideraba que un buen paso para reducir la hospitalización y los decesos era vacunando a una población sin tanto riesgo de contagio.

El 5 de mayo de 2021, la OPS realizó una sesión informativa sobre la situación del coronavirus en el continente americano y el subdirector de la organización, Jarbas Barbosa, se encargó de responder la situación de las vacunas covid en adolescentes.

Primero, el brasileño aplaudió la iniciativa de las farmacéuticas para encontrar datos que hasta ahora no se tienen, o no comparados con los que se tienen de otros grupos de edad.

"Es positivo que se estén ampliando los estudios para confirmar que las vacunas contra la covid-19 pueden también ser seguras y efectivas para adolescentes y niños. Es bueno porque significa que uno invierte en el futuro y si se invierte en esto, ya vamos a tener datos", mencionó.

Pero dejó en claro que una cosa no significa otra.

"Se menciona que se pueden vacunar, pero no que deben ser utilizadas. Quién dice que deben utilizarse son los que hacen los planes de inmunización. En cada país, los ministerios de salud están con sus planes de vacunación para toda la población", dijo.

Vacunas covid en adolescentes: "hay grupos con más riesgo"

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la OPS, señala Barbosa, es utilizar estas vacunas primero para salvar vidas y después para mantener los servicios de salud funcionando.

"La vacuna covid se puede utilizar para distintos objetivos, pero en el momento que vivimos, con el acceso limitado a las vacunas, la prioridad debe ser para los profesionales de la salud y los elementos que están en el frente de batalla, de manera que los centros de salud y los servicios puedan seguir trabajando", aclaró.

Otro objetivo es el salvar vidas y proteger a los más vulnerables que tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de covid-19 y morir, como los adultos mayores y los adultos que tienen un condición de salud delicada, con una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, cáncer, obesidad y otras que pueden ser un factor de riesgo para una forma grave de la infección y perder la vida.

"Ese es el objetivo principal. Se debe ir ampliando el acceso a la vacuna para que se alcance una cobertura de vacunación en la comunidad muy elevada. No recomendamos usar las vacunas covid en adolescentes en este momento. Primero porque todavía no están finalizados los estudios sobre la seguridad y eficacia y también porque no son grupos prioritarios", concluyó.