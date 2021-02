Los 4 factores que aumentan el riesgo de hospitalización por covid-19

Un estudio demuestra que de no ser por cuatro factores, muchas personas que enferman de covid-19 no necesitarían ser hospitalizadas

Un nuevo estudio realizado en Estados Unidos sugiere que muchos de los casos graves de covid-19 que requieren hospitalización pudieron evitarse de no ser por la presencia de cuatro factores de riesgo preexistentes: obesidad, hipertensión, diabetes e insuficiencia cardiaca.

Los hallazgos publicados en el Journal of the American Heart Association (JAHA) se obtuvieron gracias a una simulación matemática para estimar el número y la proporción de las hospitalizaciones por covid que pudieron prevenirse si los estadounidenses no hubieran padecido cuatro afecciones cardiometabólicas principales.

(Foto: Pexels)

Cada condición se ha relacionado fuertemente en otros estudios con un mayor riesgo de complicaciones por la infección de covid-19.

Factores que aumentan el riesgo de hospitalización por covid

Los investigadores encontraron que al menos 63.5% de las hospitalizaciones ocurrieron debido a cuatro factores cardiometabólicos y que pudieron evitarse si los pacientes no las tuvieran.

Estiman que una reducción del 10% en dichas condiciones de salud pudo prevenir hasta 11.1% de las hospitalizaciones por covid.

En otras palabras, el estudio encontró que las personas aún podrían haber estado infectadas, pero es posible que no hayan tenido un curso clínico lo suficientemente grave como para requerir hospitalización.

(Foto: Pexels)

TAMBIÉN LEE: OMS apoya suspender patentes de vacunas contra covid-19

Se estima que de las 906,849 hospitalizaciones totales registradas hasta noviembre en EU y atribuidas a infección por covid, 30% estuvieron relacionadas a obesidad, 26% a presión arterial alta, 21% a diabetes y 12% a problemas cardíacos.

"Este no es solo un virus respiratorio. Causa una inflamación vascular generalizada, lo cual es consistente con estas condiciones cardiometabólicas. Si estas condiciones no estuvieran presentes, el covid sería menos grave", señala el autor principal del estudio, Dariush Mozaffarian, cardiólogo y decano de la Facultad de Ciencias y Políticas de la Nutrición de la Universidad de Tufts en Boston.

Estilo de vida saludable podría frenar casos graves de covid

Los autores del estudio creen que se deben hacer más esfuerzos para promover un estilo de vida saludable, pues cada vez hay más pruebas de que ello realmente contribuiría a reducir los casos graves y las hospitalizaciones por covid-19.

(Foto: IMSS)

"Es triste que esta enfermedad lleve un año con millones de muertos y decenas de millones hospitalizados en todo el mundo, y no que no hayamos abordado una de las principales formas de prevenir resultados tan graves", dijo Mozaffarian.

De igual forma, señaló que, aunque las vacunas contra covid-19 reducirán las infecciones, todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a ese punto, pues se requiere de una mejora en la salud cardiometabólica general para reducir hospitalizaciones y mortalidad.

"Sabemos que los cambios en la calidad de la dieta por sí solos, incluso sin pérdida de peso, mejoran rápidamente la salud metabólica en solo seis a ochos semanas. Es crucial probar estos enfoques de estilo de vida para reducir las infecciones graves, tanto para esta pandemia como para las futuras", destacó el experto.

Personas de raza negra e hispanos, en mayor riesgo

El modelo estimó que la presencia de los factores de riesgo en ciertas razas de personas podría tener peores efectos. Por ejemplo, se estimó que las hospitalizaciones por covid en las que se detectaban las cuatro condiciones fueron más altas en personas negras, especialmente si tenían diabetes y obesidad.

En personas de 65 y más, se estima que la diabetes causó cerca de 25% de las hospitalizaciones por covid, de las cuales, 32% ocurrieron en personas negras y 34% en hispanos. Cuando se padecían las cuatro condiciones combinadas, las hospitalizaciones fueron más altas para ambas razas también.

La obesidad tuvo un impacto igualmente perjudicial en las hospitalizaciones por covid-19 en todos los grupos de edad y raza.

"Los datos muestran que los afroamericanos y los hispanoamericanos están sufriendo los peores resultados del covid-19. Nuestros hallazgos apoyan la necesidad de priorizar la distribución de vacunas, la buena nutrición y otras medidas preventivas", concluye Mozaffarian.

SIGUE LEYENDO: Bebé nace con anticuerpos contra covid-19; su madre fue vacunada

(Con información de WebMD e Infosalus)