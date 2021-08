Líder del movimiento anticubrebocas en Texas ha muerto: sí, por covid

Wallace es un activista que encabezó una campaña en contra del uso de mascarillas o cubrebocas en Texas y también contra otras medidas de prevención contra el virus.

Rumores de covid matan: líder del movimiento anticubrebocas en Texas ha muerto

Según una publicación de Vive USA, Caleb Wallace murió el sábado, un mes después de ingresar al hospital, según informó su esposa Jessica Wallace en la Página GoFundMe. El hombre tenía 30 años y era padre de tres niñas.

En ese sentido, desde 2020, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que no se podrá controlar la pandemia si no aplican las medidas de salud necesarias dentro de las comunidades como el distanciamiento social, evitar multitudes, y usar mascarillas, algo que es "imposible" si todavía hay gente que cree el problema no existe:

"Nuestro problema y nuestro gran desafío es que no todos hacen eso, no todos tienen el conocimiento para hacerlo, no todos aceptan que esto es lo que se debe hacer, porque no creen en esta enfermedad, no creen que tenemos una pandemia en nuestras manos, ¿Cómo podemos convencer a alguien de que haga algo si no creen que hay un problema? Es imposible pensar en esto", declaró Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS .

Fue el 4 de julio del 2020, Caleb Wallace organizó una protesta en San Angelo donde los participantes portaban carteles en contra del uso de las mascarillas y de los cierres negocios, y rechazaban las evidencias científicas sobre covid-19 y la cobertura que la prensa le ha dado al tema. Después, en abril, escribió una carta al distrito escolar de San Angelo, exigiendo que anulara todas las medidas de prevención contra el coronavirus.

Se negaba a hacerse una prueba de covid y le deseaban la muerte...

Jessica Wallace relató al diario que su esposo empezó a sentir síntomas de covid-19 el 26 de julio, pero se negó a hacerse la prueba o ir al hospital. En lugar de ello tomó cuantiosas dosis de vitamina C, píldoras de cinc e ivermectin, un medicamento antiparásitos que los expertos han pedido a la población no usar contra covid-19.

Caleb Wallace fue ingresado a la sala de emergencias el 30 de julio y desde el 8 de agosto estaba inconsciente y respirando con ayuda de una máquina.

Un día antes del fallecimiento, Jessica Wallace escribió en internet que su esposo "era un hombre imperfecto, pero amaba a su familia y a sus hijas más que a nadie".

¿Por qué sí usar cubrebocas?

Los cubrebocas deben ser utilizados como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas; el uso de una mascarilla por sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la covid-19:

"Si la covid-19 se propaga en su comunidad, cuídese adoptando algunas precauciones sencillas, por ejemplo, manteniendo el distanciamiento físico, llevando mascarilla, ventilando bien las habitaciones, evitando las aglomeraciones, lavándose las manos y cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser. Consulte las recomendaciones de su lugar de residencia y trabajo".

La OMS aclara que todas las medidas son necesarias:

"Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Para que sean lo más eficaces posibles, es esencial utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente".

¿Cómo utilizar adecuadamente el cubrebocas?

Las indicaciones básicas sobre la manera adecuada de colocarse la mascarilla:

1. Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela, y cada vez que la toque.

2. Compruebe que le cubre la nariz, la boca y el mentón.

3. Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia; si es de tela lávela cada día y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de basura.

4. No utilice mascarillas con válvulas.

Respecto a los rumores que han surgido acerca de curas, tratamientos o medidas contra la covid, los expertos han advertido que a medida que el nuevo oronavirus avanza, también aumenta el pánico y la desinformación de la pandemia.

Al respecto, OMS se ha referido a este fenómeno como "infomedia", es decir una alta cantidad de información imprecisa y alejada de la realidad rondando en internet. Por lo anterior, la recomendación es siempre consultar fuentes oficiales o especializadas.

Finalmente, Jessica cuenta que mucha gente le deseaba la muerte a su esposo:

"A quienes le deseaban la muerte, lamento que sus puntos de vistas y opiniones les lastimaron. Recé para que él saliera de esto con una nueva perspectiva y un mayor aprecio por la vida. No puedo decir más porque no puedo hablar por él".

Con información de: Vive USA y OMS