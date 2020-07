Lavarse las manos podría ser un problema para millones de personas

La mala calidad del agua podría ser un factor en muchos países

ADRIÁN AGUIRRE 16/07/2020

16/07/2020 12:16 hrs.

Lavarse las manos correctamente podría ser un problema para millones de personas debido a que no hay tanta agua limpia como debería. Un estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) menciona que cada año ocurren 16 millones de casos de gastroenteritis aguda debido a los sistemas de agua de Estados Unidos.

"Las violaciones de la calidad del agua potable basadas en la salud son generalizadas, con 9-45 millones de personas posiblemente afectadas durante cada uno de los últimos 34 años", mencionan los especialistas.

Por si fuera poco, The Water Research Foundation, a través del Foro de Innovación de Líderes para la Tecnología, centró su trabajo en identificar si el coronavirus se puede propagar a través de las aguas residuales, tanto en poblaciones pequeñas como en grandes urbes, y descubrió la presencia de covid-19 en las heces de las personas, que al ser depositadas en el baño pueden contaminar las aguas residuales y llegar hasta las alcantarillas.

Aunque la presencia del covid-19 en las aguas residuales puede no representar un riesgo de propagación de la enfermedad, podría ser un indicador de la existencia del padecimiento en un área determinada, con lo que se podrían identificar nuevos brotes.

Lavarse las manos correctamente no debería implicar agua contaminada

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detallan que el lavado de manos es importante porque ayuda a la salud de las personas.

¿A qué se refieren? Los CDC indican que solemos llevarnos las manos a la cara con frecuencia y los gérmenes pueden ingresar al cuerpo a través de los ojos, la nariz y la boca.

El peligro no queda ahí, sino que saltarse el lavado de manos puede hacer que los gérmenes que se encuentran presentes en esta parte de nuestro cuerpo pasen a los alimentos y bebidas mientras se preparan o consumen. Además, pueden transferirse a otros objetos, como pasamanos, mesas o juguetes, y luego a las manos de otra persona.

De ahí la importancia de lavarse las manos correctamente.

Si bien es una investigación que se hizo en Estados Unidos, la situación puede ser peor en países en desarrollo, pues lavarse las manos correctamente es una recomendación de la OMS.

La investigación presentada por The Water Research Foundation señala que la presencia del coronavirus en las aguas residuales de una ciudad indican la presencia de la enfermedad entre sus habitantes, incluso antes de que se manifiesten los primeros casos positivos.

Por su parte, el estudio publicado en PNAS informa que actualmente las agencias estatales de aplicación carecen de un procedimiento sistemático para seleccionar sistemas para inspección y monitoreo adicionales y que si bien relativamente pocos sistemas de agua comunitarios incurren en violaciones de salud en un año determinado, se necesita un mejor cumplimiento para garantizar agua potable segura en todo el país.

¿Puede la gente lavarse las manos correctamente? Si no hay agua limpia, el líquido puede transmitir la enfermedad y lo utilizamos para el lavado de manos, que es una de las medidas de prevención de contagio del nuevo coronavirus covid-19, ¿Cómo podemos estar seguros?

Recuerda que en este tiempo de covid-19 y aislamiento, lavarse las manos correctamente (con agua y jabón durante 20 segundos) yuna buena higiene personal son fundamentales para protegernos de la infección.