¿Las vacunas contra covid pueden hacer que "se te pegue" un imán?

En ese sentido, usuarios en Tik Tok, dijeron frases como "las monedas se pegan a mi brazo como imanes hmm..." o "Aquí está el imán. Este es el brazo en el que me inyectaron Pfizer, señala otra mujer en Twitter. Por otro lado, en la red social Instagram se puede ver el brazo de una mujer llamada "Patri" a quien supuestamente se le queda fijado un imán en el sitio de vacunación.

¿Las vacunas provocan reacción magnética?

Además de las anteriores declaraciones, circula el rumor de que las vacunas contienen metales pesados y por ello provocan reacciones magnéticas y algunos otros aseguran que les han implantado un chip de Bill Gates, sin embargo, los especialistas advierten que todas estas son falsas y peligrosas afirmaciones pues no debe decidirse sobre la vacunación con base a teorías como estas.

Al respecto, el doctor Stephen Schrantz, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Medicina de Chicago advierte que todos esos rumores son falsos:

"No. Recibir una vacuna contra el covid-19 no puede hacer que tu brazo se magnetice. Se trata de un engaño simple y llano. No hay absolutamente ninguna forma de que una vacuna pueda provocar la reacción que se muestra en estos videos".