Se cree que el colesterol siempre es malo, pero la realidad es que existen muchos mitos respecto a este tipo de grasa

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 21/01/2020

21/01/2020 18:19 hrs.

Ir al médico y recibir una diagnóstico de colesterol alto definitivamente está relacionado con algo negativo que daña la salud, sin embargo, es importante que antes de pensar así, conozcamos la respuesta a las 5 dudas más frecuentes sobre el colesterol.

Los mitos sobre el tema persisten, por lo que es necesario conocer lo que realmente significa tener colesterol alto.

Dudas frecuentes sobre el colesterol

¿El colesterol es realmente malo? La realidad es que existen muchos mitos al respecto y por ello, el Dr. Luis Masana Marín, especialista en medicina interna y expresidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, da respuesta a las dudas más frecuentes sobre el colesterol.

1.¿Para qué sirve el colesterol?

El doctor Marín señala que sin colesterol no podríamos vivir, ni tampoco existiría la especie humana.

"Es una sustancia inherente a la existencia de nuestra especie. Es una molécula grasa absolutamente necesaria para el organismo de los animales en general y de la especie humana en particular", señala el experto.

El problema surge con el exceso, ya que si se encuentra en grandes cantidades, el cuerpo no tiene mecanismos para destruirlo, solo lo modifica o transforma en ácidos biliares para que se excrete mejor a través del hígado y las heces.

Cuando se acumula, viaja por la sangre pasando de un tejido a otro, incluyendo las arterias, pulmones y corazón, causando que se deposite en los conductos sanguíneos hasta taparlas u obstruirlas, lo que potencialmente mortal.

2. ¿Cuántos tipos de colesterol existen?

Sobre este punto, el especialista señala que la sangre lleva al colesterol desde el intestino o el hígado hasta los órganos que lo necesitan y lo hace mediante dos lipoproteínas: de baja densidad (LDL) o de alta densidad (HDL).

Entonces, podríamos decir que hay dos tipos de colesterol, el llamado colesterol malo o LDL que se acumula en las paredes de las arterias y forma placas; y el colesterol bueno o HDL, que transporta el exceso de colesterol "malo" al hígado para que sea destruido.

TAMBIÉN LEE: Síndrome del Corazón Festivo, un peligro durante la cruda

3. ¿Cuáles son los síntomas de colesterol alto?

Sobre los síntomas de colesterol alto, el Dr. Marín explica que es un enemigo silencioso, porque a pesar de que puede haber concentraciones muy altas de colesterol malo en sangre, no hay síntomas.

Generalmente, cuando el colesterol alto produce síntomas, probablemente ya estemos con un problema muy avanzado, como angina de pecho, infarto de miocardio o trombosis cerebral, los cuales pueden manifestarse con dolor en el tórax, dificultad para hablar o hacer ciertos movimientos.

4. ¿Se puede heredar un colesterol alto?

El especialista afirma que las elevaciones de colesterol pueden ser hereditarias en un 15 a 20% de los casos.

Este problema se conoce como hipercolesterolemia familiar y ocurre en una de cada 200 personas, representando el 5% de todas las elevaciones de colesterol.

Cuando los padres tienen esta alteración, hay un 50% de probabilidades de que los hijos la hereden.

5. ¿Cómo evitar el colesterol muy alto?

Como dijimos, tener colesterol no es malo, el peligro radica en que hay una acumulación excesiva.

Para prevenir, lo primero es conocer cuál es la causa del colesterol alto, podrían ser ciertas enfermedades como la diabetes, el hígado graso o los problemas renales, también algunas medicinas o alteraciones propias del metabolismo.

En caso de que la causa sea hereditaria, serán necesarios tomar ciertos fármacos.

"Independientemente de la causa, será importante actuar sobre los tres pilares de la prevención cardiovascular: la alimentación, el ejercicio físico y el tabaquismo", señala el experto.

Y agrega que "una alimentación incorrecta puede aumentarlo, así como la obesidad derivada en parte de la inactividad física. El tabaco además, puede bajar los niveles de colesterol bueno".

Como ves, el colesterol no siempre es malo, es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo, pero debemos cuidar que no se encuentre en cantidades excesivas, manteniendo buenos hábitos y haciendo chequeos constantes, ya que no se manifiestan síntomas.

SIGUE LEYENDO: El jugo para controlar la hipertensión naturalmente

(Con información de Infosalus)