Largas horas de trabajo estarían relacionadas con riesgo de infarto

Trabajar horas de más podría incrementar el riesgo de infarto de las personas, encontró un nuevo estudio publicado este mes en el Journal of the American College of Cardiology.

La finalidad de la investigación, explican los autores, fue analizar el efecto de los largos periodos de trabajo sobre el riesgo de episodios de cardiopatía coronaria recurrentes.

Esto fue lo que encontraron los investigadores.

Puedes leer: Supervivencia a largo plazo después de infarto dependería de vivienda

Trabajar horas extra podría incrementar tu riesgo de infarto

Hoy vemos muchos trabajos que piden como requisito "tolerancia a la frustración" o "que se ponga la camiseta", pero los especialistas aseguran que la evidencia de estudios sugiere que las largas horas de trabajo se encuentran asociadas con eventos incidentes de enfermedad coronaria.

Anteriormente ya se había señalado que el estrés podría afectar nuestro corazón y si bien en esa ocasión la Escuela de Medicina de Harvard señalaba que la conexión entre la enfermedad cardíaca y las formas crónicas de estrés no se encontraban muy bien definidas, se sugería que el estrés es el que desencadena la inflamación y que esta es un factor conocido que provoca las enfermedades del corazón, aunque aún no se demuestra en su totalidad.

En palabras de los autores del estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, ningún estudio previo había examinado si las largas jornadas laborales se encontraban relacionadas con un mayor riesgo de episodios de cardiopatía coronaria recurrentes en las personas que regresaban al trabajo después de un primer infarto de miocardio... hasta ahora.

¿Qué es la cardiopatía coronaria? La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos define la cardiopatía coronaria como un estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre y oxigeno al corazón.

Sus síntomas, explica esta biblioteca, pueden incluir:

+ Dolor torácico

+ Debilidad general

+ Fatiga

+ Dificultad para respirar

También te puede interesar: Infarto daría dos señales 24 horas antes de suceder: estudio

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores realizaron un estudio de cohorte (donde se compara la aparición de un fenómeno en dos grupos de los cuales uno tiene un elemento que no se encuentra presente en el otro) de 967 hombres y mujeres de 35 a 59 años que regresaron al trabajo después de haber tenido un primer infarto. Se les siguió por 5.9 años.

"Entre las personas que vuelven a sus labores después de un primer infarto de miocardio, las horas de trabajo más largas semanales se asocian con un mayor riesgo de episodios de cardiopatía coronaria recurrentes", concluyeron los especialistas.

(Con información de Journal of the American College of Cardiology)