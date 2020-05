La voz podría transmitir más el Covid-19 que las heces

Los investigadores han informado que el habla humana normal emite gotas que son capaces de transportar el SARS-CoV-2

ADRIÁN AGUIRRE 20/05/2020

20/05/2020 15:22 hrs.

Un estudio publicado en el journal PNAS que tuvo como enfoque la vida útil en el aire de las pequeñas gotas emitidas por la voz y su importancia potencial en la transmisión del SARS-CoV-2 (causante del nuevo coronavirus Covid-19),confirmó que existe una probabilidad sustancial de que el habla normal provoque la transmisión del virus en el aire dentro de entornos confinados.

"Las observaciones de dispersión de luz láser altamente sensibles han revelado que el habla en voz alta puede emitir miles de gotas de fluido oral por segundo", mencionan los investigadores.

Esto podría explicar por qué la enfermedad se ha propagado tan rápido.

¿El discurso puede difundir más el Covid-19 que las heces?

Primero que nada, es importante que sepas que un comité de expertos llegó a la conclusión de que el nuevo coronavirus se puede aerosolizar a través de la conversación o la exhalación, pero aún no está claro si las partículas virales son viables y se emiten en cantidades suficientes para causar una infección.

"Si bien la investigación específica actual sobre el SARS-CoV-2 es limitada, los resultados de los estudios disponibles son consistentes con la aerosolización del virus de la respiración normal", explica el doctor y presidente del Comité Permanente de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Academia Nacional, Harvey Fineberg, en una rápida consulta de expertos.

Por otra parte, un estudio no encontró partículas infecciosas de la infección en muestras de heces.

"Fecal-oral no es algo que sucede. Al principio, la gente me preguntaba cómo lo están propagando si no están tosiendo y estornudando", dice el doctor y profesor asociado de salud de la población y prevención de enfermedades en la Universidad de California, Andrew Noymer.

El IMSS informa que durante los primeros días de la infección, el virus de Covid-19 se concentra especialmente en la nariz, la boca, la garganta y la laringe, lo que explica la alta capacidad de contagio ya que el paciente puede expulsar los microorganismos a niveles altos por la nariz y la boca.

"Una cosa que especulé fue el estornudo ocasional que todo el mundo hace de vez en cuando. Pero podría ser solo el discurso que se está extendiendo, debido a las gotas que salen cuando estamos hablando ", comenta Noymer

Los investigadores que realizaron el estudio publicado en el PNAS (mencionado al principio de la nota), estiman que un minuto de hablar en voz alta genera por lo menos 1000 gotas capaces de transportar los viriones, que son unidades del virus que pueden causar infección en las personas.

El Covid-19 y las heces:

Por otra parte, el doctor de la Universidad de Washington, Ruochen Zang, y sus colegas, se dedicaron a analizar muestras fecales de 10 personas con Covid-19 y examinaron el virus en fluidos gastrointestinales humanos simulados.

Entre sus procedimientos bañaron el virus en varios fluidos gástricos e intestinales humanos simulados y encontraron que a diferencia del rotavirus , que se transmite por vía oral-fecal, el SARS-CoV-2 "perdió la infectividad" en el fluido gástrico simulado de pH bajo en un lapso de 10 minutos.

Es decir, fue "inactivado" por componentes de fluidos colónicos humanos, disminuyendo cinco veces en 60 minutos.

¿Qué quiere decir esto?

Que el SARS-CoV-2, causante del Covid-19, se replica en nuestros enterocitos intestinales, pero luego se inactiva en la luz del colon.

"Demostramos que los virus liberados en la luz intestinal fueron inactivados por el fluido de colon humano simulado, y el virus infeccioso no se recuperó de las muestras de heces de pacientes con Covid-19", aseguraron los especialistas.