La variante de la India no es de preocupación

Hoy se detectó el primer caso de esta variante en México

"Se ha detectado el primer caso de variante de la India en México, es importante destacar que esta variante es de interés y no de preocupación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. No tiene ningún aislamiento específico ni especial dado que no representa ningún riesgo mayor a las demás variantes", indicó Ricardo Cortés Alcalá, titular de la dirección general de promoción de la salud.