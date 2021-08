La tercera ola de covid en México, es la ola de los no vacunados: UNAM

Las vacunas podrían no evitar la infección, pero sí evitan la enfermedad, y ese es su objetivo fundamental.

¿Decir sí o no a las vacunas contra covid? La respuesta no es opcional, pues según declaraciones de expertos de distintas instituciones de salud pública nacionales e internacionales, la aplicación de la vacuna contra covid es fundamental para la prevención de desenlaces fatales como pueden ser la covid grave o la muerte y en ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que la tercera ola de covid en México es una ola básicamente de personas no vacunadas. Conoce los detalles.