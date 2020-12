La pandemia llegó y la tranquilidad desapareció: OMS

"A medida que la gente se va a festejar en sus vacaciones de fin de año, existen personas que tienen muy pocas razones para hacerlo": Mike Ryan

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 16/12/2020

16/12/2020 17:33 hrs.

"Recuerdo que en enero, antes de la pandemia, estábamos calmados, enfocados en lo que teníamos que hacer. No era una calma de que no iba a pasar nada. Se trataba de una tranquilidad profesional. Teníamos toda la energía puesta en nuestras tareas y muchos no habían regresado de vacaciones. Me puse a pensar en el esfuerzo tan grande que habíamos hecho", reveló la especialista en enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Van Kerkhove.

La pandemia llegó y esa tranquilidad desapareció. Tanto así que la nacida en New Hartford, Nueva York, no puede creer que ya sea mitad de diciembre.

"Todo ha pasado tan rápido y tan lento a la vez. Al 16 de diciembre puedo decir que ha sido un año muy complicado, muy cansado. Ha sido inspirador en algunos aspectos y uno muy trágico en otros", revela Van Kerkhove.

"Han existido momentos esperanzadores en los que hemos visto que la gente se une para combatir a un enemigo invisible": María Van Kerkhove

Puedes leer: Pacientes neurológicos: ¿Cómo viven la pandemia?

La pandemia desde adentro: "Estamos recibiendo cientos de eventos al mes"

El director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, coincide con Van Kerkhove sobre la pandemia y resalta que no solo este año ha sido complicado, sino que él se va más allá, a los últimos dos o tres años.

"Estamos siendo informados de cientos de eventos al mes y algunos no son de coronavirus que debemos verificar y revisar. Hemos tenido dos brotes de ébola, de covid, de sarampión. En la navidad pasada recuerdo que teníamos las camas con ventiladores que hoy se mencionan mucho con el coronavirus, llenas de niños en las unidades de cuidados intensivos por el sarampión que es una enfermedad para la que sí tenemos una vacuna", confiesa Ryan.

"Las familias deberían pensar "¿Qué hicimos para contribuir?", "¿Qué más podemos hacer?" porque vamos a terminar con esta pandemia", añadió con esperanza Van Kerkhove.

También te puede interesar: ¿Dónde quedan los niños en la pandemia? OMS responde

Pandemia de covid: "La situación ha crecido"

A casi un año del inicio de la pandemia, la situación epidemiológica del coronavirus ha crecido, explica la doctora Van Kerkhove, pero a pesar del virus, muchos países han sido capaces de controlar los contagios e identificar a tiempo los brotes o acumulaciones de personas.

Por otro lado, existen países que tienen patrones mixtos de actividad-control.

"El fuego se puede controlar y lo hemos visto. Es solo ese control el que es un poco delicado porque no todos lo han podido hacer", resalta Van Kerkhove, quien detalla que en el peor de los escenarios de la pandemia existen naciones con una transmisión terrible del virus.

"A medida que la gente se va a festejar en sus vacaciones de fin de año, existen personas que tienen muy pocas razones para hacerlo. Me hace sentirme privilegiado el hecho de poder estar con mi familia en estas fechas. Es un sueño que no mucha gente puede tener en este periodo": Mike Ryan

Para el cirujano convertido en epidemiólogo, este año ha sido el más demandante por la pandemia y eso que, confiesa, ha estado en brotes de ébola, de influenza y otras enfermedades.