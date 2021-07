"La pandemia de covid pudo haberse evitado": expertos

¿Por qué no se evitó? Tuvo que ver con la respuesta de la gente y los gobiernos, quienes no reaccionaron como deberían, señalan los integrantes del panel... y debemos estar preparados por si llega otra emergencia sanitaria, advierten.

"La pandemia de coronavirus es el momento Chernóbil del siglo XXI"

En un documento en PDF, el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia (IPPPR) compara la pandemia de coronavirus con la tragedia ocurrida en Ucrania el 26 de abril de 1986. Los expertos resaltan que no hacen esta comparación porque crean que el virus vino de un accidente nuclear, sino porque muestra de manera clara la gravedad del problema y la amenaza que representa para nuestra salud y bienestar.

"La pandemia de coronavirus ha provocado una crisis tan profunda y amplia que los primeros ministros, los presidentes y los jefes de organizaciones internacionales y los órganos regionales deben ahora aceptar de manera urgente su responsabilidad de modificar la manera en que el planeta se prepara y responde a las amenazas a la salud", detalla el panel.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Explican que la pandemia de coronavirus pudo haberse evitado si la gente y los gobiernos se hubieran tomado en serio las primeras advertencias de que había un virus con potencial pandémico circulando y su mensaje es que no quieren más pandemias. Si no se puede respetar este deseo generalizado, dicen, el mundo puede caer en varias catástrofes continuas.

"Nuestra cuidadosa averiguación de la evidencia existente ha revelado errores y lagunas en las respuestas nacionales e internacionales que deben ser corregidas. Las instituciones actuales, privadas y públicas, no protegieron a la población mundial de un pandemia devastadora. Si no hay un cambio, no podrán evitar otra en el futuro", advierte este panel sobre la pandemia de coronavirus.

El panel internacional dice que no se trata de una tarea sencilla, pero que ellos creen que el sistema internacional necesita una transformación fundamental para prevenir una emergencia sanitaria como la pandemia de coronavirus en el futuro. Por ello, hacen un llamado a los responsables políticos en cada nivel existente para defender un cambio que es relevante para todos y poner a disposición los recursos para hacerlo efectivo.