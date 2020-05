La inmunidad de manada a covid-19 no llegará este año

Millones de personas morirían antes de conseguir la inmunidad de manada en el mundo

11/05/2020

Con el creciente número de casos y muertes por covid-19 en el mundo, no se sabe ni se estima cuándo podría terminar la cuarentena por coronavirus, y hasta ahora no se ha determinado el momento en que se podría terminar el confinamiento sin que se exponga a la población a contraer la enfermedad.

Por ello, algunos especialistas han considerado la "inmunidad de manada" como una esperanza para que se ponga el fin a la pandemia, pues ésta representaría que un gran número de personas ya habrían estado expuestas a la covid-19 y no correrían riesgo de contraerla.

Para que se considere que una población tiene inmunidad de manada a una enfermedad, entre el 70% y 90% de ésta debe haber desarrollado inmunidad al virus, a través de la presencia de anticuerpos que impidan y prevengan su infección.

Sin embargo, un reciente análisis de la Universidad Johns Hopkins, elaborado por expertos en epidemiología, indica que una inmunidad de manada a la covid-19 en el mundo no sería posible en este año, y en caso de lograrse, representaría una "catástrofe de salud pública".

¿Por qué sería catastrófico para la salud?

De acuerdo con el análisis, aunque la pandemia de covid-19 ya ha alcanzado a millones de personas en el mundo, los estudios sugieren que sólo alrededor del 4% de la población mundial ha sido infectada con el virus.

Incluso en Nueva York, la ciudad más afectada por la pandemia de coronavirus, poco más del 20% de los habitantes ha estado expuesta al virus SARS-CoV-2 causante de la covid-19.

De acuerdo con los casos registrados, se ha reportado la muerte de alrededor de una persona por cada 500 neoyorquinos, lo que significa que para llegar a la inmunidad de manada específica en esa ciudad y en Estados Unidos, morirían cientos de miles de personas antes de lograrla.

Se ha sugerido que se exponga a la población a una "infección voluntaria controlada" a través de la cual, una persona se contagiaría de covid-19 con el conocimiento de cuándo y dónde lo contrajo, como en su momento se hizo con las fiestas de varicela en la década de 1980.

Sin embargo, apuntan los especialistas que el coronavirus es 100 veces más infeccioso que la varicela, por lo que no sólo se pondría en riesgo la salud de la persona que asumió una infección voluntaria controlada, también la salud de sus familiares y de toda persona con la que estableció algún contacto.

Además, no se ha definido qué tipo de inmunidad genera el virus SARS-CoV-2, por lo que aún no se sabe si una persona que ya padeció la covid-19 puede volver a enfermarse, y por cuánto tiempo permanece inmunizada a la infección.

De acuerdo con las estimaciones de este análisis, para lograr la inmunidad de manada tan sólo en Estados Unidos, al paso en el que se ha ido desarrollando la pandemia, no es posible que la inmunidad de manada llegue en 2020.

Para conseguir este tipo de inmunidad en dicho país, más de 200 millones de estadounidenses tendrían que contagiarse de covid-19, lo que representaría que más de medio millón de personas morirían, de acuerdo con la tasa de letalidad que presenta el coronavirus SARS-CoV-2.

A partir de ello, los expertos indican que no es posible pronosticar cuándo termine la pandemia, y cuándo las poblaciones podrían reintegrarse a sus actividades cotidianas, pues mientras no haya una vacuna contra la covid-19, no será posible detener el número de contagios.