La diabetes mellitus tipo 1 les cambió la vida

El asumir la enfermedad fue un duelo muy difícil y muy largo. Estaba muy enojada y sentía un cansancio de tener la enfermedad. Me estresé y me harté de la rutina. Eso de tener que medir la glucosa, de tener que inyectarme, me ponía demasiado molesta porque ves que las otras personas no lo hacen y me decía ¿por qué tengo que hacerlo yo?