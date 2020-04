La covid-19 podría provocar coágulos en la sangre

Los problemas de coagulación son una complicación potencialmente mortal entre los pacientes graves

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 22/04/2020

22/04/2020 12:50 hrs.

A lo largo de la pandemia por covid-19 los investigadores y profesionales de la salud han descubiertos nuevos signos, y síntomas relacionados con la enfermedad, los cuales podrían ayudar a encontrar mejores tratamientos que permitan reducir el número de muertes asociadas a coronavirus.

Entre algunos de estos nuevos signos presentes en la enfermedad por coronavirus está la aparición de coágulos en la sangre, una complicación potencialmente mortal que cada vez se diagnostica con más frecuencia entre los pacientes graves de covid-19.

Los problemas de coagulación asociados con el coronavirus continúan siendo estudiados, pero ya existen estudios que evidencian tasas "alarmantes" de esta complicación entre las unidades de cuidados intensivos que atienden covid-19.

Al respecto, una investigación realizada en Estados Unidos encontró coágulos de sangre en los pulmones durante las autopsias de dos víctimas de covid-19. Además, se localizaron coágulos bajo la superficie de la piel de tres pacientes vivos que se encontraban graves por coronavirus.

"La cantidad de problemas de coagulación que estoy viendo en la unidad de cuidados intensivos, todos relacionados con covid-19, no tiene precedentes", mencionó uno de los autores de este estudio.

Por otro lado, un análisis realizado en Países Bajos encontró tasas de coagulación "notablemente altas" entre los pacientes graves de coronavirus, pues tras verificar los datos de 184 pacientes, el 20% presentó algún problema de coagulación.

Así mismo, un estudio realizado en Wuhan, China, epicentro de la pandemia mundial, indicó que el 25% de los 81 pacientes analizados, mostró problemas de coagulación durante su estancia en terapia intensiva.

También lee: La mitad de las muertes por covid-19 suceden en los primeros 3 días

¿Por qué surgen los problemas de coagulación?

Ante este panorama, el Journal of the American College of Cardiology reunió la opinión de expertos para determinar cuáles son las razones que podrían provocar problemas en la coagulación de pacientes graves de covid-19.

Aunque es muy pronto para conocer las causas de esta complicación, y se deben realizar estudios posteriores, los especialistas indicaron que la aparición de coágulos puede explicarse a partir de tres razones principales.

Una de ellas es que la enfermedad grave por coronavirus se ve directamente asociada a la presencia de otros padecimientos como diabetes, enfermedades cardíacas y presión arterial alta, lo que marca una tendencia en problemas de coagulación de los pacientes incluso sin la presencia del coronavirus.

Además, los enfermos de covid-19 suelen tener complicaciones debido a la presencia de una "tormenta de citoquinas", una alteración del sistema inmunológico que desencadena una reacción inmune incontrolable, y que los vuelve más propensos a desarrollar coágulos.

Finalmente, otra de las posibles explicaciones es que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 provoque una reacción en el organismo que cause la aparición de coágulos.

Es importante recordar que, independientemente del padecimiento que presenten, los pacientes en las unidades de cuidados intensivos son vulnerables a los problemas de coagulación, sin embargo, en los pacientes con covid-19 esta vulnerabilidad ha resultado alarmante.

También lee: ¿Por qué no sabemos la verdadera tasa de letalidad del covid-19?

¿Cómo evitar los coágulos en pacientes con coronavirus?

Hasta ahora la mayoría de los médicos que han reportado la presencia de coágulos en sus pacientes con covid-19, han optado por la administración de anticoagulantes que previenen la aparición de coágulos en sangre.

La administración de dichos fármacos debe hacerse bajo constante monitoreo, pues si la dosis excede la cantidad de anticoagulante necesaria para cada paciente, se pueden presentar hemorragias como consecuencia.

De acuerdo con los investigadores se deben realizar diversos estudios para determinar las causas que provocan la aparición de coágulos en pacientes con covid-19, así como para localizar el tratamiento adecuado para controlar esta complicación.