La cámara del celular podría ayudarte a conocer tu frecuencia cardíaca

Apuntando a tu cabeza y pecho con la cámara podrías ver tu frecuencia respiratoria y tocando la cámara trasera podrías conocer tu frecuencia cardíaca.

Los celulares nos permiten jugar, comunicarnos, encontrar destinos, checar nuestro correo, tomar fotos, pedir comida, subir contenido a nuestras redes sociales, conocer el número de pasos que damos e iluminar lugares oscuros, entre otras muchas funciones, y ahora, por medio de la cámara, también podríamos medir nuestra frecuencia cardíaca.

Se trata de una aplicación que actualmente solo se encuentra disponible en los teléfonos Pixel, de Google, pero en la que ya se está trabajando para hacer que se pueda usar en los Android.

¿Qué te permite hacer esta aplicación?

Podrías leer tu frecuencia cardíaca y respiratoria por medio de la cámara de tu celular

La Fundación Española del Corazón define la frecuencia cardíaca como el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto (los latidos por minuto).

¿Cuál es una frecuencia cardíaca normal? De acuerdo con Mayo Clinic, una frecuencia cardíaca normal en reposo (sin hacer ejercicio) puede variar de 60 a 100 latidos por minuto. La Clínica Mayo menciona que por lo general, una menor frecuencia cardíaca en reposo implica que se tiene una función del corazón más eficiente y una mejor condición cardiovascular.

La Fundación Española del Corazón apunta que si la frecuencia cardíaca en reposo es de más de 100 veces por minuto, se trata de taquicardia, a menos de que estos latidos se den porque nos encontramos haciendo ejercicio, tengamos anemia o alguna patología tiroidea.

Antes mencionamos que tener una menor frecuencia cardíaca en reposo implica que se tiene una función del corazón más eficiente, pero si la persona no hace ejercicio, tiene menos latidos de los 60 o padece del corazón, entonces puede existir un riesgo.

La idea de medir la frecuencia cardíaca con un celular ya se había planteado antes

Primero que nada, es importante que sepas que la aplicación de Google que mencionamos al principio solo permite que la persona que la usa pueda hacer un seguimiento de su salud en general y no le permite diagnosticar o evaluar padecimientos médicos.

La Escuela de Medicina de Harvard indicó en 2016 que anteriormente ya había sido aprobado un monitor cardíaco por la Food and Drug Administration (FDA) que al igual que la app de Google consistía en una aplicación de smartphone más una carcasa que tenía sensores especiales en la parte de atrás.

En esa ocasión la idea era que la persona tocara dichos sensores y entonces podía ver una versión simple de la actividad eléctrica de su corazón en la pantalla.

La de Google, sin embargo, no necesita sensores en la parte posterior y vendría todo en el móvil. Para conocer tu frecuencia respiratoria nada más necesitarías apuntar a tu cabeza y pecho con la cámara del celular y para leer tu frecuencia cardíaca, tendrías que colocar tu dedo sobre la cámara trasera.

Como no se trata de una herramienta que no realiza una función médica y se enfoca en el bienestar general, como los contadores de pasos, por ejemplo, Google explica que esta aplicación no necesita aprobación de la FDA y puede agregarse a la aplicación Google Health.

(Con información de The Verge)