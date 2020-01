La atacan por sugerir "cura" del pie diabético con azúcar

Los problemas de los pies son comunes en las personas con diabetes, por ello se requiere de un control adecuado. Ten cuidado con recomendaciones peligrosas.

INGRID SILVA 16/01/2020

16/01/2020 15:22 hrs.

Fue durante el programa matutino "Sale el Sol" de Imagen Televisión que se mostró una "clase" de cómo curar el pie diabético con azúcar, lo cual causó indignación, enojo y una enorme cantidad de comentarios negativos por desinformar.

La encargada de mostrar esta peligrosa técnica fue Isabel Cristina Cortes Zapata, fisioterapeuta egresada de la Universidad María Cano, de Medellín Colombia, con cédula profesional: 8996173, la cual no le faculta para curar este tipo de heridas y mucho menos para crear una técnica como la que mostró durante la transmisión del programa.

Enseña cómo curar pie diabético con azúcar y es atacada en redes sociales

Por su presentación, en redes sociales ya ha sido nombrada como Lady Azúcar #LadyAzúcar.

El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes más frecuentes que, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por desconocimiento de las bases fisiopatológicas del tratamiento y diagnóstico, muchas veces es empírico, como en el caso de la técnica mostrada en el programa, favorece que en muchas ocasiones se llegue a la amputación mayor; una infección grave de los nervios no se cura nunca.

Los riesgos...

¿Azúcar en una herida? La mujer argumentó que el azúcar es un bactericida que sirve para descomponer y deshidratar las bacterias, lo cual causó reclamos en redes sociales y advertencias para no seguir las recomendaciones, incluso se pidió la intervención de la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Algunas infecciones pueden causar gangrena y úlceras que no mejoran con los tratamientos y pueden causar amputaciones de los dedos, del pie o hasta de una parte de la pierna, pues los especialistas buscan prevenir que la infección afecte otras regiones del cuerpo.

Las complicaciones del pie diabético son comunes y son un problema grave que afecta a los mexicanos pues se presenta frecuentemente, tiene costos elevados y es de difícil manejo. Proponer la "cura" para el pie diabético con azúcar es peligroso y carece de bioética.

¿Por qué se presenta el pie diabético?

Conforme pasa el tiempo, las personas con la enfermedad pueden presentar daños en los nervios, una complicación que se conoce como neuropatía diabética, la cual cauda dolor, sensación de hormigueo y pérdida de la sensibilidad.

Por lo anterior, muchas personas no sienten las ampollas, heridas u objetos que lastiman sus pies y producen llagas o cortaduras que pueden infectarse.

La diabetes también causa una disminución del flujo de sangre en los pies, por lo cual, la cicatrización es lenta.

Al respecto, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDKD), advierte que los problemas de los pies son comunes en las personas con diabetes, por ello se requiere de un control adecuado de los niveles de glucosa o azúcar en la sangre y de un buen cuidado diario de los pies para mantenerlos sanos y prevenir cualquier tipo de lesión. Los problemas que deben ser monitoreados, son:

- Hinchazón

- Ampollas con líquido

- Cortaduras

- Llagas o manchas rojas

- Uñas encargadas o enterradas en la piel

- Callosidades o callos

- Verrugas plantares

- Pie de atleta.

Finalmente, recuerda acudir siempre con un especialista y nunca seguir remedios "mágicos" o inmediatos.