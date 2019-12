Jugos en diabetes: ¿sí o no? Experta responde

"Una de las cosas que más perjudican, son los jugos. Un vasito de jugo sube el azúcar a más de 200. No curan, no están indicados. Los enemigos número 1 son los jugos y las frutas, ya que contienen azúcares naturales. Cada comida es una oportunidad para mejorar y vivir por muchos años más", dice la especialista, quien también resalta que la mejora con medicina alternativa es un mito. "Hasta el momento no hay cura. Los que las venden dicen que sirven y las personas le apuestan a cualquier gente. Es un mito".