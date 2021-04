Japón declara estado de emergencia en Tokio y Osaka debido al covid

Japón ha controlado la pandemia mejor que muchas otras grandes naciones, pero esto no los ha salvado de los nuevos casos de coronavirus y el viernes 23 de abril de 2021 declararon estado de emergencia en Tokio y Osaka.

Las medidas, informó el primer ministro, Yoshihide Suga, tendrán efecto a partir del domingo y serán "cortas pero intensas", con la finalidad de disminuir la velocidad de propagación del virus durante las vacaciones de la "Semana Dorada", que tradicionalmente es uno de sus periodos del año con más viajes.

Estas dos ciudades no son las únicas que se han visto afectadas por los nuevos casos de coronavirus. ¿Cuáles son las otras?

Nuevos casos de coronavirus en Japón provocan estado de emergencia

La Oficina de Manejo de Emergencias del estado de Nueva Jersey informa que un "estado de emergencia" se toma cuando el gobierno cree que puede ser inminente un desastre lo suficientemente grave como para que se requiera apoyo de los estados para complementar los recursos locales.

"Esto autoriza al gobernador a acelerar la asistencia de las agencias estatales a las comunidades necesitadas. Le permite disponer de recursos inmediatos para evacuar, rescatar, albergar, proporcionar productos básicos y contener los disturbios en las localidades afectadas", indica este organismo estadounidense.

De acuerdo con el New York Times el que Japón haya manejado mejor la pandemia que muchos otros países no lo ha salvado de las variantes más infecciosas del virus, que parece estar impulsando una cuarta ola que ha provocado la mayoría de los casos diarios desde enero. Como había existido un buen manejo, los funcionarios empezaron a imponer restricciones más flexibles a inicios de abril en zonas de 10 prefecturas, pero no lograron "acorralar" los nuevos casos de coronavirus.

Además de Tokio y Osaka, los estados de emergencia cubrirán las prefecturas vecinas de Kioto y Hyogo y estarán vigentes hasta el 11 de mayo. Estas cuatro prefecturas juntan albergan aproximadamente una cuarta parte de los 126 millones de habitantes de dicha nación.

¿En qué consisten las medidas tomadas por el gobierno japonés ante los nuevos casos de coronavirus?

De acuerdo con el NYT, debido a los nuevos casos de coronavirus se pedirá que los grandes almacenes, centros comerciales, parques de atracciones y cines, cierren sus puertas y estará prohibido que se sirva alcohol en todos los establecimientos. Las escuelas podrán permanecer abiertas y las tiendas que vendan comida y otros productos esenciales, pero se les pedirá a los salones de karaoke y restaurantes que reduzcan su horario, y se les dirá a los residentes que no tomen alcohol en zonas públicas.

Los nuevos casos de coronavirus también pueden poner en jaque los deportes, ya que otra de las medidas que se tomarán en este "estado de emergencia" será que los eventos deportivos no permitan espectadores, aunque de acuerdo con el NYT, las medidas de emergencia no afectarán los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya ceremonia inaugural está programada para el 23 de julio.

(Con información del New York Times)