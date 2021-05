El Gobierno de la CDMX publicó un estudio sobre el uso de la ivermectina que se ha usado regularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social en unas 200 mil personas con covid-19, los resultados han sido beneficiosos, ya que los pacientes tratados con este fármaco redujeron hasta 76 por ciento el riesgo de requerir hospitalización.

Juan Chamie, experto en análisis de datos, que monitorea el uso de ivermectina contra covid en todo el mundo, ha dicho que este medicamento no es la cura para la covid-19. Sin embargo, ha demostrado una buena eficacia para prevenir que la enfermedad sea más grave.

Ivermectina, ¿se debe usar o no para tratar la covid-19?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó en marzo de este año que no recomendaban el uso de la ivermectina para los pacientes con covid-19, y dijeron que esta medicina no está aprobada o autorizada por la FDA, a menos que forme parte de un ensayo clínico, ya que de lo contrario puede ser peligroso y causar daños graves.

Por su parte, la OMS, el mismo mes de marzo dijo que tras revisar los datos de 16 ensayos clínicos entre los que se encontraban pacientes hospitalizados y ambulatorios con covid-19, un grupo de expertos determinó que no hay certeza de que la ivermectina reduce la mortalidad y la gravedad de la enfermedad, por lo que se necesitan más estudios y datos antes de administrarla de manera general.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México, el viernes 14 de mayo anunció que, de acuerdo con un análisis experimental, la ivermectina redujo hasta 76 por ciento las posibilidades de que un paciente deba ser hospitalizado al presentar contagio de covid-19.

José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó que el estudio consistió en comparar la evolución de la enfermedad en un paciente tratado con un kit médico de seis miligramos de ivermectina y 100 de ácido acetilsalicílico, con la de otro no tratado con estos medicamentos.

"El principal resultado es una reducción en la probabilidad de ser hospitalizados entre el 54 y 76 por ciento, significativo al 99 por ciento. Es un análisis cuasi experimental que permite identificar, aislar el efecto del kit médico sobre la probabilidad de ser hospitalizados", concluye el estudio.

La ivermectina se ha usado en distintos hospitales públicos locales y federales de la Ciudad de México desde el 24 de noviembre de 2020.

"Me parece absolutamente admirable que la administración de la Ciudad de México en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se hayan arriesgado a hacer este estudio, sabiendo que el gobierno central está en contra del tratamiento con ivermectina. Me parece admirable que hayan tenido el carácter de decir vamos a hacerlo y finalmente vamos a probar si esto funciona o no", dijo Juan Chamie.