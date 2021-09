Infecciones tras vacunación serían asintomáticas: estudio

Un nuevo estudio realizado por elementos del King´s College London y que se publicó el 1 de septiembre en The Lancet Infectious Diseases acaba de revelar un escenario del contagio tras la inyección contra el coronavirus . ¿Qué es lo que pasa con la infección después de la vacunación ? En palabras de los especialistas, la situación podría ser difícil de diagnosticar por un motivo muy especial...

Infección después de la vacunación, algo posible... y que no da señales

Primero que nada, es importante que sepas que la infección después de la vacunación es posible y no quiere decir que las inyecciones no sirvan. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que las vacunas son seguras contra el virus, pero que no lo son al 100%, por lo que algunas personas con el esquema completo podrían contagiarse de coronavirus todavía.

El descubrimiento de los investigadores del King´s College London tuvo que ver con esto y los autores volvieron a resaltar el tema de la infección después de la vacunación, pero ahora enfocándose en la presentación de los signos y síntomas.

Para encontrar las características de la infección después de la vacunación, los especialistas pidieron a adultos mayores de 18 años que instalaran y usaran una app de estudio de síntomas en su celular y la usaran.

Luego, seleccionaron dos grupos de control que no habían dado positivo a covid antes de estar vacunados:

+ personas que informaron una prueba negativa al menos 14 días después de su primera dosis, pero antes de su segunda

+ individuos que reportaron una prueba negativa por lo menos 7 días después de la aplicación de la segunda dosis

Como era de esperarse, la vacunación tuvo un mayor beneficio que la no vacunación. Los investigadores encontraron que las personas vacunadas tenían menos posibilidades de requerir hospitalización o presentar más de 5 indicadores de la infección en la primera semana de enfermedad luego de la primera o segunda dosis, además de que casi no tenían riesgo de padecer síntomas por más de 28 días (síntomas de larga duración) luego de los inyectaron por segunda vez.

"Casi todos los signos fueron notificados con menos frecuencia en personas infectadas que sí recibieron la vacuna que en aquellos infectados no vacunados. Además, los individuos con los esquemas de vacunación tenían mayores posibilidades de ser completamente asintomáticos, especialmente si tenían 60 años o eran mayores de esta edad", mencionaron los autores.

¿Qué quiere decir esto? Que la infección después de la vacunación puede darse y las personas podrían no presentar síntomas del coronavirus.

Los expertos indican que con la finalidad de minimizar la infección por el virus, el esfuerzo de las vacunas de refuerzo debe dirigirse a la gente que se encuentra en riesgo.

"Estos resultados podrían respaldar la precaución en torno a relajar la sana distancia y otras medidas de protección personal en la etapa que le sigue a la vacunación, en particular cerca de adultos mayores frágiles e individuos que radican en áreas más desfavorecidas, incluso si se encuentran vacunadas", concluyeron los expertos.