Infecciones leves por covid ya no serán investigadas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ) ya no investigarán las infecciones por covid que no sean graves y sólo pondrán atención si la persona tiene que ser hospitalizada o pierda la vida.

Esto se dará en el caso de las personas que ya hayan sido totalmente vacunadas y si bien suena raro que una persona ya vacunada se infecte de covid-19, no es algo descabellado. ¿A qué se debe esta decisión de los CDC? Aquí te lo explicamos.

Infecciones por covid que no sean graves no tendrán tanta prioridad

Los CDC advierten que generalmente nuestro organismo tarda algunas semanas en crear protección contra el virus causante de la covid-19 (una inmunidad) luego de la vacunación. Esto quiere decir que es posible que una persona se infecte por el SARS-CoV-2 justo antes o justo después de haberse puesto la vacuna, y que se enferme de todos modos. Esto no quiere decir que las vacunas contra el coronavirus no funcionen, sino que no tuvieron suficiente tiempo para generar protección.

De acuerdo con el New York Times, ninguna vacuna protege al 100% de las enfermedades, pero las nuevas infecciones por covid después de la vacunación son raras y las que se dan no suelen llevar a una enfermedad grave. De hecho, ya se decidió que las personas totalmente vacunadas no usen cubrebocas ni mantengan la sana distancia porque en teoría ya están protegidas. Estos individuos tampoco necesitan hacerse pruebas o permanecer en cuarentena después de haber estado expuestas al virus, a menos de que desarrollen síntomas.

"Para el propósito de una vigilancia, las nuevas infecciones por covid tras la vacunación se definen como la detección de ARN o antígeno del SARS-CoV-2 en una muestra respiratoria recolectada de una persona menos de =14 días después de haber completado todas las dosis recomendadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA (FDA)", explican los CDC.

Podría parecer un tanto injusto que las personas con infecciones por covid leves no reciban suficiente atención, pero los CDC apuntan que todo tiene una razón de ser, pues el cambio ayudará a maximizar la calidad de los datos recopilados sobre los casos de mayor importancia clínica y de salud pública.

"Ahora monitorearemos los casos informados de nuevas infecciones por covid tras la vacunación que resulten mortales o requieran hospitalización para agruparlos por datos demográficos del paciente, ubicación geográfica, tiempo desde la vacunación, tipo de vacuna y linaje del SARS-CoV-2", mencionan los CDC.

Esta decisión de analizar unas infecciones por covid y analizar otras no ha causado aceptación en todas las personas, como el epidemiólogo en la Universidad de Washington, Ali Mokdad, quien no entiende este método de análisis y eso que también trabajó en los CDC.

"Los CDC son una agencia de vigilancia. ¿Cómo pueden hacer una vigilancia, no mirar el conjunto y solo elegir un número?", resaltó Mokdad para el NYT

(Con información del New York Times)