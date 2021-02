Hugo López-Gatell anuncia que tiene covid-19

El 25 de enero informó que había iniciado confinamiento luego de haber tenido contacto con el presidente, quien dio positivo; hoy confirmó su infección.

Por medio de sus redes sociales, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, de 51 años, anunció que tiene covid-19.

López-Gatell informó que inició con síntomas ayer por la noche, y que afortunadamente son leves, además de que los resultados de una prueba salieron positivos y se encuentra esperando lo que diga una segunda.

"Comparto públicamente que tengo covid-19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación", mencionó.

El confinamiento previo de Hugo López-Gatell Ramírez

Recordemos que durante la conferencia de prensa vespertina del pasado 25 de enero, Hugo López-Gatell Ramírez informó que había iniciado un periodo de confinamiento luego de haber tenido contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que lo acompañó en la llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien respaldó el acuerdo de adquirir 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V como resultado de la visita que hizo el 7 de enero a Argentina.

AMLO resultó positivo y tuvo que ponerse en cuarentena, mandando mensajes por medio de videos.

"Lamento informarles que estoy contagiado de covid-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días", dijo AMLO a través de sus redes sociales.

"Afortunadamente yo me encuentro asintomático, pero todas las personas que estuvimos en contacto con él nos encontramos en observación, y los que estuvieron el sábado y el domingo lo mismo. Hay que esperar de 4 a 5 días antes de hacerse la prueba diagnóstico. No tiene caso anticipar la prueba porque va a resultar negativa", indicó Hugo López-Gatell Ramírez en esa ocasión.

"El cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz vs covid-19": Hugo López-Gatell Ramírez

El pasado 28 de julio, Hugo López-Gatell Ramírez mencionó que el cubrebocas por sí solo no es útil durante la pandemia y que se trata de una herramienta que funciona mejor sumándole las medidas de prevención ya conocidas.

"El cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado y no evita que a través de los ojos pueda ingresar el SARS-CoV-2", dijo en esa ocasión.

También se le había escuchado decir a Hugo López-Gatell Ramírez que el cubrebocas era más "una herramienta de tranquilización que la gente busca ante la incertidumbre", pero que no había evidencia científica de que realmente sirviera y que únicamente tendría utilidad para que los enfermos protegieran a sus cercanos.

(Con información de Infobae)