Hospitales se comienzan a llenar de jóvenes con covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con otras instituciones de salud y gubernamentales han sido claros en advertir que todos los grupos de edad pueden contraer la covid-19, por ello, es importante que la población en general siga las medidas de prevención, sin embargo, una situación comienza a generar gran preocupación; las salas de covid en Michigan han comenzado a llenarse de pacientes jóvenes.

En ese sentido, información publicada por The New York Times (NYT) advierte que incluso mientras las campañas de vacunación han comenzado y las hospitalizaciones no han parado, cada día son más los ingresos de jóvenes enfermos de covid en Michigan, un lugar que comienza a ser un "foco rojo" en la pandemia; Beaumont Hospital, Royal Oak, en uno de los peores puntos de coronavirus de Estados Unidos, unidades enteras todavía están llenas de pacientes con covid-19.

Hospitales de Michigan comienzan a llenar de jóvenes con covid

En ese sentido, la OMS también refiere que a estas alturas de la pandemia se sigue aprendiendo de cómo se manifiesta la enfermedad en los distintos grupos de edad:

"Aunque todavía estamos aprendiendo cómo afecta la covid-19 a las personas, hasta ahora los datos parecen indicar que los menores de 18 años registran pocos fallecimientos en comparación con otros grupos de edad y, por lo general, presentan cuadros leves. Sin embargo, se han notificado casos de enfermedades graves".

La información publicada en NYT además señala que todo Michigan está experimentando el brote más peligroso del país, se ingresa en hospitales a más personas jóvenes con el coronavirus que en cualquier otro momento de la pandemia:

"Los hospitales de Michigan ahora admiten aproximadamente el doble de pacientes con coronavirus de entre 30 y 40 años que, durante el pico de otoño, según la Asociación de Salud y Hospitales de Michigan".

No tiene que ver la vacunación: esto dicen los expertos

Pese a que se pensaría que este fenómeno es el resultado de la vacunación de personas mayores, esto no explicaría el incremento de las hospitalizaciones entre las personas menores de 60 años, incluidas las que tienen entre 20 y 30 años como se lee también en NYT:

"Los expertos en salud pública dicen que el brote, impulsado por la variante B.1.1.7 del virus, que es más contagiosa y grave, se está propagando rápidamente entre los grupos de edad más jóvenes. Y en todo el estado, los médicos y las enfermeras informan cada vez más de una tendencia preocupante: los pacientes más jóvenes llegan con más frecuencia con casos graves de covid-19".

Anteriormente, fue la directora de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), una de las que advirtió que más adultos jóvenes llegaban al hospital con formas graves de covid-19. Se cree que la variante B.1.1.7, identificada por primera vez en Gran Bretaña y ahora la fuente más común de nueva infección en los Estados Unidos:

"Es aproximadamente un 60 por ciento más contagiosa y un 67 por ciento más mortal que la forma original del coronavirus".

Finalmente, la doctora Erin Brennan, médica de la sala de emergencias en Detroit dijo:

"Estoy poniendo a más pacientes en sus 20, 30 y 40 años con oxígeno y con soporte vital que en cualquier otro momento de esta pandemia".

Con información de: The New York Time y OMS