Holanda plantea usar alcoholimetros para detectar covid-19

¿Increíble, no? Los especialistas del Servicio de Salud Pública de Amsterdam (GGD) empezaron a implementar esta idea en febrero, con motivo de la emergencia sanitaria, y los holandeses se convirtieron en los primeros de todo el planeta en probarla.

Detección del covid, otro de los posibles usos del alcoholímetro

Primero que nada, es importante que sepas que la idea de buscar otros usos del alcoholímetro no es nueva, pues en 2018 el European Respiratory Journal informó que el SpiroNose (nombre del alcoholímetro usado para covid) sirvió para diferenciar personas sanas y asmáticas mejor que otras pruebas de diagnóstico rutinarias.

El journal Science indica que se trata de un enfoque menos desagradable y más rápido que las pruebas de PCR, además de que tiene un menor costo. Sin embargo, los usos del alcoholímetro para la detección del covid sigue siendo estudiado, pues luego de que se estrenara, 25 personas que resultaron negativos terminaron teniendo la infección, por lo que se detuvo su uso.

"Lo que queremos es excluir a la mayor cantidad posible de personas que podrían estar infectadas con la covid-19, para reducir la carga de las pruebas y aumentar la disposición a realizarlas", mencionó para dicha revista la directora de operaciones de Breathomix (la empresa de Holanda que fabrica este dispositivo), Rianne de Vries.

Cabe resaltar que la finalidad del SpiroNose no es el diagnóstico de la infección per se, sino el descarte de la mayor cantidad de casos posibles.

Las pruebas respiratorias para detectar enfermedades ha tenido sus críticos en el pasado, menciona Science, porque los resultados son muy variables, nada precisos y ya han fallado en el pasado, pero hay quienes creen que estos dispositivos funcionan de gran manera.

Una investigación preliminar realizada por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Leiden en colaboración con otros científicos apunta que se usaron los perfiles de respiración de 904 participantes, de los cuales 35 resultaron positivos por las pruebas de PCR para el SAR-CoV-2.

"El grupo diseñó un algoritmo para predecir la infección que se basó en el perfil de respiración de las personas. Luego, en un estudio de validación que se realizó en otras 904 personas, el dispositivo SpiroNose eligió a 33 que tenían la PCR positiva", se puede leer en Science.

Después, los especialistas desarrollaron estudios de replicación en poblaciones con mayor transmisión viral y entre personas asintomáticas que habían estado en contacto con alguien infectado.

"A excepción del 20% de las personas no infectadas, todas dieron negativo. La herramienta perdió un caso positivo en cada estudio de replicación. No obstante, dichos casos tenían una carga viral baja, lo que significa que probablemente no eran contagiosos", detalla esta revista científica.

¿Puede ser la detección del covid uno de los usos del alcoholímetro? Podría serlo en un futuro, pues Breathomix (la compañía desarrolladora del alcoholímetro para covid) se asoció con un proveedor de pruebas comerciales y realizó una gran cantidad de pruebas... hasta 3500 personas al día. Por el momento, Science informa que el proveedor de pruebas ya hizo más de 30 mil y Rianne de Vries dijo que la tasa de falsos negativos es de aproximadamente 0.1%.

(con información de Science)