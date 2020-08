Hay incremento de movilidad en estados; "naranja no es verde": Alcalá

En esta ocasión se analizaron los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del nuevo coronavirus covid-19 correspondiente al 4 de agosto, el doctor José Luis Alomía Zegarra mencionó que hasta el momento se tienen 449 mil 961 casos confirmados y 48 mil 869 defunciones por esta enfermedad en el escenario nacional.

Alomía señaló que actualmente se tienen 3 mil 925 camas con ventilador ocupadas en el país y que actualmente seis mil 938 se encuentran disponibles.

En esta ocasión se analizaron los estados de Coahuila (13 mil 749 casos confirmados; 695 defunciones), Nuevo León (19 mil 863 casos confirmados; mil 186 defunciones) y Tamaulipas (17 mil 388 casos confirmados; mil 109 defunciones).

La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 16.9% de todos los registrados por entidad de residencia

"El naranja no significa 'vamos todos a la calle'": Ricardo Cortés

"Después del periodo de sana distancia, la movilidad se incremento y Sinaloa ahorita es el estado con mayor movilidad. Le siguen Baja California Sur y Quintana Roo. Si no disminuyen la movilidad, esto puede derivar en un incremento de la actividad viral y pueden tener una modificación en riesgo epidémico", señaló el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

"El semáforo naranja sigue indicando un grado alto de contagio y transmisión de covid. Hay que seguir las medidas de prevención", enfatizó Alcalá

Alcalá recordó que las recomendaciones de Susana Distancia son:

+ Seguir las recomendaciones del estado y municipio

+ Lavarse las manos con agua y jabón. En caso de no tener, usar gel para las manos con 60% de alcohol

+ Mantener la sana distancia de las otras personas

+ Usar la parte interior del brazo para cubrirse al toser o estornudar ("de etiqueta")

+ Usar correctamente el cubrebocas

La mañana del 4 de agosto, durante la videoconferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum explicó que no está de acuerdo sobre la iniciativa para multar a quien no use cubrebocas y mencionó lo siguiente sobre el tema:

"No estoy de acuerdo. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, la información a la ciudadanía, y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana. El número de personas que utilizan de manera adecuada el cubrebocas ha ido incrementándose en la ciudad y vamos a seguir insistiendo en la información. No estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos; se han generado, además, temas de abuso policial en otros lados, y no queremos caer", indicó Sheinbaum.

