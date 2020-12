Hasta meses después del contagio se pueden tener síntomas de covid

La covid-19 ha provocado también afecciones del corazón, piel y el cerebro.

IRMA ROSA MARTÍNEZ Y ADRIAN AGUIRRE

10/12/2020

10/12/2020 19:27 hrs.

Aproximadamente 10 por ciento de las personas que se han contagiado padecen lo que se ha denominado covid prolongado, lo que significa que los síntomas de la enfermedad pueden durar más de tres semanas, y un porcentaje menor puede presentarlos durante más de 12 semanas. Otro tanto de los pacientes "recuperados" presenta afectaciones a órganos específicos, como el corazón, la piel e incluso el cerebro.

De acuerdo con un artículo reciente de la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos (JAMA, por sus siglas en inglés), y otro estudio hecho por científicos británicos, citados por el sitio de salud de la Universidad de California Davis, en teoría las personas se han recuperado de las afecciones más graves de la enfermedad y sus pruebas han resultado ya negativas, pero todavía tienen síntomas y no parece haber una razón consistente para que ello suceda.

Y es una condición que puede afectar a cualquier persona sin importar la edad, si eran sanos o tenían otras enfermedades. Este fenómeno se ha detectado en pacientes que tuvieron que ser hospitalizados y en quienes tuvieron síntomas muy leves.

La revista médica británica (BMJ) señala que la covid prolongada pareciera ser una enfermedad multisistémica aguda y el manejo clínico requiere una perspectiva integral.

Señala que en ausencia de definiciones consensuadas, para propósitos del artículo se define al covid prolongado agudo como aquel que se extiende hasta más allá de 3 semanas desde el momento en que aparecieron los primeros síntomas, y el covid crónico como el que se extiende más allá de 12 semanas.

"Sentí un dolor en el pecho, como si me apuñalaran"

JAMA cita el caso de Hanna Lockman, de Louisville, Kentucky, de 32 años. Ella relata que todo comenzó cuando se encontraba en su trabajo y sintió un dolor en el pecho como si alguien la apuñalara. Se fue poniendo peor y peor hasta que tuvo que ser trasladada al servicio de emergencias más cercano. Cree recordar que había tenido una tos seca y algo de fiebre.

Después de cinco meses, 16 visitas a los servicios de emergencia y 3 hospitalizaciones cortas, Hanna no puede recordar muchas cosas y ella le echa la culpa a la covid-19.

"Bromeo y digo ´bueno, covid se ha comido mi cerebro porque no puedo recordar palabras y dar seguimiento a mis medicinas. Mi cerebro siente como si hubiera neblina", dice

Al referirse al covid prolongado, JAMA lo asemeja con un huésped que no es bienvenido, que no empaca y se marcha.

Incluso el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, ha dicho que no hay duda que hay un número considerable de individuos que tienen un síndrome postviral que de varias formas puede incapacitarlos durante semanas y semanas después de su supuesta recuperación.

En el artículo de JAMA se menciona que 125 de 143 pacientes italianos entre 19 y 84 años han presentado síntomas confirmados por médicos, en un promedio de 2 meses después de que aparecieron los primeros síntomas. Todos habían sido hospitalizados con estancias promedio en el hospital de 2 semanas y el 80% no había necesitado respirador.

De igual forma, médicos de un hospital de Paris recientemente reportaron que recibieron un promedio de 30 pacientes de covid prolongado cada semana a mediados de mayo cuando terminó el confinamiento en Francia, y a finales de julio. El promedio de edad de los pacientes fue de 40 años y las mujeres superaban la proporción de los hombres 4 a 1.

La lista de los síntomas de covid prolongado, larga, amplia e inconsistente

La Universidad de California Davis (UC Davis) precisa que la lista de los síntomas de covid prolongado es larga, amplia e inconsistente. También indica que para algunas personas los síntomas no son como los que padecieron cuando se infectaron.

Los síntomas más comunes incluyen:

- Tos

- Fatiga persistente

- Dolor de cuerpo

- Dolor de las articulaciones

- Problemas para respirar

- Pérdida del gusto y del olfato incluso cuando ello no ocurrió durante la parte más intensa de la enfermedad

- Dificultad para respirar

- Dolores de cabeza

- Lagunas mentales o confusión

Las lagunas mentales están entre los síntomas más confusos. Pacientes reportan estar olvidadizos o incapaces de concentrarse incluso cuando ven televisión. Eso puede pasarle a quienes estuvieron en cuidados intensivos durante un tiempo, pero es relativamente raro. Sin embargo, está ocurriendo a diverso tipo de pacientes incluso a aquellos que no fueron hospitalizados.

Algunos pacientes han reportado sentirse bien por algunos días y luego recaen. Otros sencillamente no se sienten como si fueran ellos mismos.

Aunque todavía no hay mucha información acerca de por qué ocurre esta prolongación de los síntomas, una teoría común es que el virus posiblemente permanece en el organismo, aunque en menor medida. Otra teoría citada por la UC Davis es que el sistema inmune continúa sobre-reaccionando aunque la infección ya pasó.

¿Es permanente el daño causado por covid prolongado?

La misma fuente de información señala que no hay una respuesta clara a esa pregunta. No se sabe si los síntomas del covid prolongado serán permanentes o si habrá un daño permanente causado por esos síntomas. Algunos pacientes que han estado seriamente enfermos de covid desarrollaron el síndrome de dificultad respiratoria aguda que puede provocar cicatrices en los pulmones. Todavía no está claro si ocurre alguna cicatrización en los pacientes covid prolongado que tienen problemas respiratorios pero no el síndrome de dificultad respiratoria aguda.

En cuanto a la pérdida del gusto y del olfato, expertos creen que no será permanente pero no hay claridad de cuánto tiempo pueda tomar recuperarlos.

Un estudio realizado por la Universidad de Oxford en 58 personas hospitalizadas reportó que entre 2 y 3 meses luego de superar la covid-19, el 64% de los pacientes sufría dificultades persistentes para respirar y un 55% reportaba fatiga.

No sólo los mismos síntomas sino daños colaterales

Peor aún, un reporte inicial del Instituto Nacional de Investigación de Salud de Gran Bretaña indicó que la persistencia de la covid-19 puede generar una serie de síntomas físicos y mentales.

"La enfermedad en curso tras el contagio con covid-19, a veces llamada covid prolongado, puede no ser un síndrome único sino posiblemente hasta cuatro, que podría causar una montaña rusa de síntomas en todo el cuerpo y la mente".

El informe inicial sobre las consecuencias del covid-19 a largo plazo realizado por el Instituto Nacional para Investigación en Salud (NIHR) de Gran Bretaña indicó que un elemento en común entre los pacientes con covid, particularmente aquellos que llevan siete meses o más con la enfermedad, son los daños en la mente, pero también en dos órganos vitales: el corazón y los pulmones

"Las anomalías detectadas tienen una fuerte correlación con los marcadores de inflamación. Esto sugiere un vínculo potencial entre inflamación crónica y daño de órganos entre los supervivientes".

También daño en la piel

Un análisis presentado en 29th European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) Congress muestra los efectos inflamatorios del nuevo coronavirus que pueden afectar de forma importante la piel.

Son varios los efectos que la covid ha provocado en el órgano más grandes del cuerpo humano:

- Urticaria, con duración promedio de 4 días

- Erupciones morbiliformes, con duración de 7 días

- Inflamación acompañada de comezón y dolor, con duración de entre 10 y más de 60 días

- Erupciones papuloescamosas, con duración de entre 20 y 70 días

- Enrojecimiento de la piel por el aumento de la sangre contenida en los capitales, con duración de hasta 133 días.

- Dedos de los pies covid (inflamados y morados), que puede durar hasta 150 días.

Sobre los dedos de los pies covid, JAMA sobre dermatología señaló la necesidad de vincular esta inflamación con el coronavirus. Y médicos españoles del Hospital Nilo Jesús de Madrid publicaron en la revista British Journal of Dermatology que encontraron el virus en la piel de pacientes pediátricos que tenían los llamados dedos covid.

"Llevo años en cuidados intensivos y esto no lo esperábamos"

Para el doctor Leonel Quiñones, jefe de terapia intermedia del Hospital de Expansión Autódromo, quien ejerce en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con pacientes en cuidados intensivos y lleva 30 años de especialista en el tratamiento y atención de pacientes en cuidados intensivos, la magnitud de la pandemia del coronavirus es algo que no se esperaba.

"En medicina seguimos patrones en los pacientes y si bien no son iguales, comparten características en la presentación de las enfermedades y en el tratamiento de ellas. En cuidados intensivos en particular, los pacientes se comportan de una manera parecida. Sin embargo, en el caso del coronavirus, son totalmente diferentes", explica para SuMédico el doctor Quiñones.

La experiencia que ha tenido en los cuidados de estas personas, sobre todo de los críticos, explica el especialista, es totalmente distinta a como se comportan los pacientes con el coronavirus y esto les hace modificar las propuestas de tratamiento y los ha llevado a tener que hacer una reingeniería y una reconstrucción en la manera en que se maneja a los afectados.

El doctor Quiñones apunta que una de las maravillas de la medicina es que no hay personas similares, ni aunque sean parientes, por lo que la manera en que manifiest los padecimientos es diferente.

"En esos casos (covid prolongado), como en aquellos que tuvieron recaídas o reinfecciones, habría que ver si tienen algún padecimiento previo que pudiera haber condicionado el estado en el que se encuentran posterior a la infección. Se ha publicado que el virus en el paciente causa el efecto de la infección y luego se elimina; entonces lo que la mayoría de las veces enfrentamos, es la secuela", explica el médico.

Quiñones recalca que el virus es extremadamente agresivo y que además de destruir algunos tejidos, provoca lo que en medicina se llama tormenta de citocinas.

"Cuando alguien enfrenta un proceso infeccioso, el cuerpo tiene un sistema de protección que echa a andar varios mecanismos para defendernos del agresor. Este virus en particular tiene la particularidad de desarrollar de manera exagerada esta respuesta", detalla el doctor

Esta tormenta de citocinas termina por complicar o agregar más daño al que de por sí generó el virus.

"A cada persona de las que persiste con molestias, habría que agruparlas y clasificarlas para ver si son diabéticos o no, si tienen algún otro tipo de padecimiento o comorbilidad que esté favoreciendo o perpetuando el daño que dejó el virus", sugiere el experto.